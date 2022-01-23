نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “التعليم السعودية” تكشف عن آلية عودة طلاب رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية إلى المدراس للدراسة الحضورية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة التعليم السعودية عن عودة طلاب المرحلة الابتدائية ومرحلة رياض الأطفال إلى المدارس من أجل تلقى عملية التعلم حضوريًا داخل المدارس، وبما أن اليوم هوأول أيام الدراسة الحضورية، بدأ الطلبة والطالبات وحتى أولياء الأمور يبحثون عن آلية عودة طلاب رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية إلى المدراس، راغبين في التعرف على النماذج التشغيلية للمدراس، دعونا نوضح لكم الآلية التي وضحتها الوزارة بالتفصيل.

آلية عودة طلاب رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية إلى المدراس

وضحت وزارة التعليم السعودية عن آلية عودة طلاب رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية إلى المدراس اليوم، موضحة بأن الآلية سوف تتضمن تطبيق نماذج تشغيلية للمدراس حسب أعداد الطلبة والطالبات داخل الفصول الدراسية، ويتم ذلك وفق دليل إرشادي يخص العودة الحضورية للدراسة، والعودة بشكل كامل في مدارس المستوى المنخفض ( الابتدائي ورياض الأطفال) والتي تسمح المساحات الخاصة بهذه المدراس بتحقيق التباعد الاجتماعي.

وتتضمن آلية عودة الطلاب للمدارس المتابعة المستمرة للمدراس بحيث يتم التأكد من سير العملية التعليمة بالمدارس وتوفير الكمامات والمعقمات وغرف للعزل، مع إرشادات في كل مكان من أدل تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة، ويتم تطبيق هذه القواعد في مرونة شديدة، بحيث تحدث مرونة بين التعليم عن بعد والتعليم الحضوري في سياق متصل.

استئناف الدراسة لطلاب المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال

سيعود اليوم طلبة رياض الأطفال وطلاب المرحلة الابتدائية ” الطلاب أقل من 12 عام”، ولا تشترط الوزارة حصولهم جميعًأ على اللقاح، ولكن ينبغي الالتزام بالإجراءات الاحترازية المشددة من ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي الجسدي بغض النظر عن اللقاح، وتعود الدراسة من جديد لهذه المرحلة وفقًا لتقارير منظمة اليونيسيف، بحيث لا تمنع جائحة كورونا المدارس من استكمال علمية الدراسة الحضورية، وتعمل الوزارة على تهيئة الطلاب وأولياء الأمور نفسيًا للعودة، مع الاهتمام بالمدراس والانتهاء من عمليات التنظيف للمدارس وإنهاء عمليات الصيانة بها، بجانب تطبيق الإجراءات الصحية الاحترازية التي اعتمدتها هيئة وقاية، بحيث يتم تأمين المدرسة وتوفير بيئة دراسية للطلاب لاستكمال دراستهم حضوريًا بعد أن انقطعت الدراسة لمدة سنتين، بحيث يتم الحفاظ على صحة الطلبة وأسرهم والمعلمين والمجتمع بأكمله.