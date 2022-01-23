الإمارات: نتطلع لموقف عربي حاسم ضد إرهاب الحوثيين

أبدت الإمارات تطلعها لموقف عربي حاسم ضد الأعمال الإرهابية للحوثيين، بعد نحو أسبوع من هجمات شنتها الميليشيات على أبوظبي عبر طائرات مسيرة.

وعقدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اجتماعا طارئا لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين بناء على طلب الإمارات، الأحد، لإدانة هجمات ميليشيات الحوثي الإرهابية على أبوظبي، الإثنين الماضي.

وقالت الإمارات في كلمتها خلال الاجتماع إن ميليشيات الحوثي تواصل التعنت وتتابع تنفيذ الاعتداءات.

وأضافت أن تحالف دعم الشرعية في اليمن الذي تقوده السعودية، يؤكد دوما على خيار الحل السياسي للأزمة، مؤكدة أن جهود القضاء على التطرف لا يمكن أن تنجح من دون وحدة المجتمع الدولي.

وفي الجلسة ذاتها، أبدت السعودية تضامنها الكامل مع الإمارات في الجهود التي تقوم بها للحفاظ على أمنها.

ودعت المملكة المجتمع الدولي لاتخاذ موقف حاسم ضد ميليشيات الحوثي ومن يقف وراءها، معتبرة أن اعتداءات الحوثيين على المواقع المدنية جرائم حرب.

ودعا مندوب اليمن في الجامعة المجتمع الدولي لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بإلزام الحوثيين بقبول القرارات الدولية، كما حث المجتمع الدولي على منع وصول السلاح من إيران إلى ميليشيات الحوثي الإرهابية.

وقال مندوب مصر في الجامعة، إن القاهرة تدين أي محاولة من ميليشيات الحوثي للاعتداء على أمن وسلامة واستقرار الإمارات.

وأضاف أن "هناك ارتباطا وثيقا بين الأمن القومي لكل من مصر والإمارات".