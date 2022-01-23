بعد إطلاق النار.. حكومة بوركينا فاسو تنفى استيلاء الجيش على السلطة

جدة - نرمين السيد - نفت حكومة بوركينا فاسو بشدة، اليوم الأحد، ما تردد على وسائل التواصل الاجتماعى بشأن استيلاء الجيش على السلطة، لكنها أكدت وقوع إطلاق نار فى بعض معسكرات الجيش فى العاصمة واجادوجو فى وقت مبكرة من صباح اليوم.





ووفقًا لوكالة "رويترز" الإخبارية، بدأ إطلاق النار فى معسكر سانجولى لاميزانا، الذى يضم قيادة أركان الجيش، فجر اليوم الأحد. وكانت السلطات فى بوركينا فاسو اعتقلت 8 جنود على الأقل فى وقت سابق من هذا الشهر، للاشتباه فى تآمرهم ضد الحكومة.

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