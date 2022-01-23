نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البوابة التعليمية سلطنة عمان لمعرفة نتائج الطلاب 2021 / 2022 عبر home.moe.gov.om في المقال التالي

عمر شويل - جدة البوابة التعليمية سلطنة عمان لمعرفة نتائج الطلاب الجملة التي تصدرت كافة محركات البحث ومن أكثر الموضوعات رواجا عبر مختلف مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي، إذ يبحث آلاف من الطلاب وأولياء الأمورعن الموقع الالكتروني الذي يمكنهم من خلاله الاطلاع على نتائج الطلاب في سلطنة عمان كما جرت العادة وكما هو الحال بالنسبة لجميع الطلاب في مختلف أنحاء البلاد، وفي السطور القادمة تتعرفون على كافة تفاصيل النتائج.

البوابة التعليمية سلطنة عمان لمعرفة نتائج الطلاب

حرصت وزارة التعليم في سلطنة عمان على تفعيل رابط البوابة التعليمية سلطنة عمان لمعرفة نتائج الطلاب، و خاصة بعد انتهاء جميع الطلاب من أداء الامتحانات الخاصة بالعام الدراسي الجاري، وقد نجحت الوزارة في تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية التي تضمن الحفاظ على سلامة وصحة الجميع من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد سواء من الطلاب أو من هيئة التدريس والعاملين بالمنظومة، وهو كذلك ما دفع الوزارة إلى اللجوء إلى الشبكة العنكبوتية في إعلان النتائج والاستعلام عنها بشكل إلكتروني.

رابط البوابة التعليمية سلطنة عمان لمعرفة نتائج الطلاب

أعلنت وزارة التعليم عن تفعيل رابط البوابة التعليمية سلطنة عمان لمعرفة نتائج الطلاب بشكل الكتروني دون الاضطرار إلى الخروج من المنازل، وخاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد الآن نتيجة انتشار فيروس كورونا ومتحوره الجديد، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن النتائج لجميع المستويات الدراسية في مختلف انحاء السلطنة، وذلك في خلال ساعات قليلة وفقا لما صرحت به مصادر مسؤولة من داخل لجان الكونترول والتي أكدت على الانتهاء من كافة عمليات التصحيح الخاصة بأوراق الامتحانات.

معرفة نتائج الطلاب عبر البوابة التعليمية سلطنة عمان

حددت الوزارة بعض الخطوات البسيطة التي يمكن اتباعها للاستعلام عبر البوابة التعليمية سلطنة عمان لمعرفة نتائج الطلاب، وتتمثل تلك الخطوات فيما يلي: