نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط مسابقة تعيينات وزارة التربية والتعليم 2022 والتخصصات المطلوبة لمعلمي الابتدائي والاعدادي والثانوي في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط مسابقة تعيينات وزارة التربية والتعليم 2022 التخصصات المطلوبة لتعينات وزارة التربية والتعليم 2022 تصدرت قائمة بحث الكثير من المٌعلمين والمعلمات الذين لم يتم تعينهم بوزارة التربية والتعليم والحاصلين علي بكالوريوس تربية وليسانس اداب يعقبه دبلوم تربوي، عن شروط مسابقة تعيين ثلاثون الف معلم سنويًا التي اصدر قرارها السيد عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

مسابقة تعينات 30 ألف معلم بالتربية والتعليم 2022

حيث أصدر رئيس الجمهورية السيسي قرارا بتعيين 30 الف مدرس سنويًا وذلك يستمر لمدة خمس سنوات ، من أجل سد العجز في المدارس المصرية ، فهناك عجز كبير في المعلمين والمعلمات للكثير من المواد لذلك أصدر الرئيس قرارا بالتعيين ، وذلك تطبيقآ ايضا لرؤية 2030 التي تؤمن بقيادة الشباب في جميع المجالات فالشباب قوة لا تنضب.

التخصصات المطلوبة لتعينات وزارة التربية والتعليم 2022

تعمل المبادرة الجديدة التي اطلقها رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي علي سد العجز في المدارس المصرية في وزارة التربية والتعليم مواد متعددة أهمها وذلك لمدارس الابتدائي والإعدادي بجميع أنحاء الجمهورية:

تحتاج المدارس إلي معلمين ومعلمات لمادة اللغة العربية.

الرياضيات

مادة العلوم

الدراسات الاجتماعية

مادة اللغة الإنجليزية

التخصصات المطلوبة لمعملين الثانوي 2022

ويتم سد العجز لمرحلة الثانوي في التخصصات الآتية:

مادة الفلسفة

معلمي التاريخ

مدرسي مادةالكيمياء

مادة الفيزياء

معلمي ومعلمات مادة الأحياء

مادة الجغرافيا.

شروط مسابقة التربية والتعليم

ووفقا لأخر مسابقات وزارة التربية والتعليم فمن المتوقع أن تكون شروط مسابقة التربية والتعليم لتعيينات المعلمين والمعلمات 2022.

ووضعت وزارة التربية والتعليم عدة شروط لابد من توافرها في المتقدمين لمسابقة تعيينات وزارة التربية والتعليم في العديد من المواد الدراسية وذلك لسد العجز بالمدارس المصرية في جميع المحافظات، المبادرة تستهدف تعيين 150 الف معلم ومعلمة علي مدار خمس سنوات متتالية، ولذلك لابد ان ينطبق علي المعلمين والمعلمات المتقدمين للتعيين بالمدارس المصرية إلي الشروط التالية:-