بيرو تعلن حالة طوارئ بيئية لمدة 90 يوما بعد تسرب نفطى

جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكرت قناة "فرانس 24" الإخبارية اليوم الأحد، فقد وصفت الحكومة التسرب النفطى بأنه واحد من أهم الكوارث البيئية على الساحل فى السنوات الأخيرة.
وكان التسرب النفطى قد وقع فى 15 يناير الجارى عندما كانت ناقلة نفط تفرغ حمولتها فى إحدى محطات مصفاة لابامبيلا التى تديرها شركة "ريبسول" فى مقاطعة كالاو المجاورة لليما.
يذكر أن "ريبسول" كانت قد اعلنت يوم الجمعة الماضي، أنه من المقرر الانتهاء من تنظيف المناطق المتأثرة من جراء التسرب النفطى بنهاية شهر فبراير المقبل وأنه تمت إزالة 1580 مترا مكعبا من الرمال الملوثة.
وأثر التسرب على شواطئ كوستا أزول وفينتانيا وكافيرو وبلايا جراندي، فضلا عن 512 هكتارا فى جزر جوانو والجزر الصغيرة ونظام محمية كيبس الوطنية و1758 هكتارا فى منطقة محمية أنكون.
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