نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “جدول كامل”.. هنا سلم رواتب المعلمين الجديد في السعودية 1443-2022 مع العلاوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتساءل الكثيرين في المملكة العربية السعودية العاملين في القطاع التعليمي عن سلم رواتب المعلمين الجديد في السعودية 1443-2022 وذلك بعدما بدأت وزارة التعليم في إقراره، ضمن خطتها من أجل دعم المعلم الذي يُعتبر حجر أساس المجتمع بأكمله لأن يُساهم في تقدم البلاد والنهوض بها في مختلف المجالات، لأن التعليم هو أساس كل شيء وهو الذي يجعل البلاد في تطور دائم ومواكب لتطور العصر، فتسعى وزارة التعليم في تسليط الضوء بشكل مستمر على تلك الفئة.

سلم رواتب المعلمين الجديد في السعودية

يرغب الكثيرين من المعلمين في التعرف على سلم رواتبهم الجديد، والذي جاء على النحو التالي وفقًا لما تم إعلانه من خلال وزارة التعليم السعودية في غضون الأيام الماضية:

شروط الترقية من معلم ممارس لـ معلم متقدم

بعد الحديث عن سلم رواتب المعلمين في المملكة العربية السعودية، دعنا نتطرق للحديث حول طريقة الترقية داخل وزارة التعليم وتحديدًا بالنسبة للمعلمين الجدد.

فهناك مجموعة من الشروط التي لابد من توافرها في كافة المعلمين الممارسين في جميع مدارس المملكة التي حددتها وزارة التعليم، ولكي يحصل المعلم على ترقية لابد من توافر به الشروط التي جاءت على النحو التالي:

ضرورة أن يكون المُعلم حاصل على شهادة جامعية في التخصصات التعليمية المختلفة.

يجب حصوله على الرخصة المهنية التي تُمكنه من الالتحاق بتلك الوظائف.

يشترط أ يكون حقق الحد الأدنى من النقاط الخاصة بالتطوير المهني.

يلزم أن يتم تقييم أداءه الوظيفي بتقدير لا يقل عن جيد جدًا عبر أخر ثلاث سنوات قبل نزول الترقية.

يشترط أن يُحقق سنوات الخبرة التي يجب أن يكون أمضى في الرتبة سنوات مُعينة هي:

إذا كان مؤهله الجامعي يتطلب المعلم إلى ستة سنوات للترقية.

في حال كون المؤهل ماجستير يتطلب خمس سنوات من العمل.

إذا كان حاصل على شهادة دكتوراه لابد أن يكون أمضى أربع سنوات.

ضرورة أن تكون الترقية الراغب في الوصول إليها شاغرة وأيضًا توافر شروط الترقية لديه.

طريقة الإطلاع على الدرجة الوظيفية في سلم المعلمين

لكي تتمكن من التعرف على الدرجة الوظيفية الخاصة بك لكي تتعرف على قيمة الراتب الشهري على حسب الرتبة، فيمكنك ذلك عبر ما يلي:

يُمكن للمعلم أن يطلع على درجته الوظيفية خلال سلم الرواتب عن طريق عدد سنوات الخبرة، وإذا كان المعلم في السنة الأولى فبذلك يكون في المستوى الأول من الجدول الخاص بالرواتب.

أما الطريقة الأخرى يُمكن للمعلم التعرق على مستوى الخاص به عن طريق مقارنة الراتب الخاص به الذي يحصل عليه مع سلم الرواتب الجاري في المملكة العربية السعودية.

وبهذا نكون قد انتهينا من الحديث عن سلم رواتب المعلمين الجديد في السعودية 1443 وكذلك حول شروط الترقية من وظيفة إلى أخرى خلال العام الدراسي الجديد.