sso.hrsd.gov.sa موعد تاريخ صرف وإيداع الدفعة الثانية لبرنامج الضمان الاجتماعي المطور رابط التسجيل (النفاذ الوطني الموحد)

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عمر شويل - جدة sso.hrsd.gov.sa موعد تاريخ صرف وإيداع الدفعة الثانية لبرنامج الضمان الاجتماعي المطور وهو أهم أعمدة مظلة الحماية الاجتماعية السعودية، حيث أعلن مصدر مسؤول بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، عن قرب موعد الإعلان عن إيداع الدفعة الثانية للضمان، وأضاف المصدر أنه سيتم التواصل مع المستفيدين من خلال رسائل نصية على هواتفهم الجوالة، أما عن الغير مؤهلين والذين تم رفض طلباتهم سيتم الرد عليهم عبر رسالة نصية تفيد عدم استحقاقهم، ويمكنهم تقديم اعتراض أو إعادة تقديم اطلب بعد تصحيح الأخطاء التي قاموا بتسجيلها على منصة الدعم والحماية الاجتماعية، وستشمل الرسائل النصية موعد الإيداع والصرف في الحسابات البنكية لعملاء مستفيدي الضمان الاجتماعي. ويأتي صرف الدفعة الثانية استكمالا لما تم الإعلان عنه في وقت سابق من صرف الدفعة الأولى.

sso.hrsd.gov.sa موعد تاريخ صرف وإيداع الدفعة الثانية لبرنامج الضمان الاجتماعي المطور

وتجدر الإشارة إلى ما صرحت به وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، منذ عدة أيام بخصوص سعي الوزارة إلى توحيد موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي، وذلك بعد الإعلان عن جميع الدفعات المستحقة لمن قاموا بالتسجيل وتحديث البيانات الخاصة بهم على منصة الدعم والحماية الاجتماعية، وأكدت الوزارة أن عملية الصرف والإيداع ستتم تدريجيا على دفعات، ومتوقع الإعلان عن الدفعة الثانية بنهاية هذا الأسبوع.

منصة الدعم والحماية الاجتماعية يستهدف الأسر الأشد احتياجاً

ومن الجدير بالذكر أن التسجيل على نظام الضمان الاجتماعي الجديد على منصة الدعم والحماية الاجتماعية يستهدف الأسر الأشد احتياجاً، ويهدف النظام الجديد إلى معالجة القصور الذي كان حادثا في المنظومة القديمة، وذلك بهدف توفير حياة كريمة للمواطنين الفقراء والمحتاجين والأرامل والمطلقات وعائلي الأيتام.

كذلك يهدف النظام الجديد للضمان الاجتماعي لتحويل المجتمع السعودي إلى مجتمع منتج، وذلك من خلال توفير برامج تدريبية لتنية مهارات وقدرات أفراد الأسر الأشد حاجة، حتي يتمكنوا من الحصول على فرص عمل، ويتم ذلك بالمشاركة والتعاون مع صندوق التنمية البشرية والجهات ذات الصلة، حيث تم إتاحة العديد من البرامج التدريبية لأفراد تلك الأسر.

شروط الاستحقاق على نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن الالتزام بالشروط والضوابط والمعايير والمُحددات التي وضعتها لاستحقاق معاش الضمان الاجتماعي على رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية، وتتلخص أهم تلك الشروط في ما يلي:

يتم توجيه دعم الضمان الاجتماعي لأصحاب الجنية السعودية الجنسية السعودية وحاملي بطاقات التنقل فقط.

يُشترط لمستحقي الضمان أن يكونوا ت المقيمين بصفة دائمة على الأراضي السعودية.

يستثنى من شرط الجنسية الفئات من (المرأة الغير سعودية المتزوجة من سعودي – الأرملة أو المطلقة غير السعودية ولديها أبناء سعوديين – أبناء غير السعودية المطلقة أو الأرملة – الأرامل والأيتام وذوي الإعاقة الذين لديهم بطاقة تنقل).

يُستحق دعم الضمان لم لا يزيد دخله الشهري للفرد المستقل أو الأسرة عن الحد الأدنى المقرر لمعاش الضمان، وهو 1100 ريال للفرد عائل الأسرة، و550 ريال لكل فرد من أفرادها.

الالتزام من قبل المستحق تجاه أبنائه بتوفير الخدمات الصحية والتعليمية لهم،ويتوقف صرف المعاش حال الإحلال بهذا الالتزام.

يلتزم القادرين من أفراد الأسرة بالاشتراك في البرامج التدريبية المؤهلة للتوظيف.

يستثنى من الاستحقاق من يقيم في مراكز ودور الإيواء التي ترعاها المملكة.

عدم امتلاك أصول من أراضي وعقارات بقيم عالية.

في حالة تواجد أكثر من أسرة لعائل واحد، فكل أسرة تكون مستحقة لمعاش مستقل.

يستثنى من شرط الإقامة الأسرة التي لديها أحد أفرادها متواجد بالخارج لغرض الدراسة.

الاستعلام عن صرف وإيداع الدفعة الثانية من الضمان الاجتماعي المطور الجديد

أوشكت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على الانتهاء من التدقيق ومراجعة ودراسة طلبات الاستحقاق للدفعة الثانية من منظومة الضمان الاجتماعي المُطور، وسيتم إيداع مبالغ الضمان للدفعة الثانية في حساباتهم المصرفية قبل نهاية شهر يناير الحالي 2022، كما أنه يمكن لمن تم رفض طلب أهليته أن يتقدم باعتراض على الأهلية، وذلك خلال ثلاثون يوما من تاريخ إعلانه برفض الأهلية.

رابط التسجيل على (النفاذ الوطني الموحد) وتوحيد إيداع معاش الضمان الاجتماعي

أعلنت وأكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إتاحة لتسجيل على النفاذ الوطني الموحد بالمملكة، أن صرف دفعات معاش الضمان الاجتماعي، وخاصةً الدفعة الثانية من الضمان، يبدأ صرفه في الشهر التالي من صدور قرار الطلب، وفقاً لما تعمل عليه الوزارة من توحيد تاريخ صرف الضمان الاجتماعي للمستحقين الجدد والقدام.

وأكدت الوزارة على إيداع الدفعة الثانية من معاشات الضمان الاجتماعي المطور للمستفيدين، على أن يتم إعلان النتائج تباعاً لباقي المستفيدين خلال الفترة المقبلة، وذلك من خلال إعلامهم عن طريق الرسائل النصية بنتيجة الاستحقاق وموعد إيداع وصرف الدفعة تباعاً.