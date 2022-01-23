نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “رابط مباشر”.. استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي 2022 عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي من بين أهم الخدمات الإلكترونية التي يتم تقديمها من خلال المواقع الحكومية في مصر خلال هه الفترة، وذلك في أعقاب قيام وزارة الوزارة برنامج تكافل وكرامة بتوقير تلك الخدمات الميزة لكل المستفيدين من برامج التضامن في جمهورية مصر العربية، ليصبح أمام الجميع الفرصة لمعرفة مدى استحقاقهم لصرف معاش تكافل، فهو عبارة عن مبلغ مالي يتم استحقاقه بشكل شهري لكافة المستفيدين، وحددت الوزارة مجموعة من الخطوات التي تُساهم في التعرف على المعاش.

معاش تكافل وكرامة

قبل أن نتطرق للحديث عن طريقة استعلام معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي 2022 دعنا في البداية نوضح بإن برنامج التكافل والكرامة يأتي برعاية من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويعد من ضمن أهم الأمور التي يرغب ملايين المواطنين في التعرف والاستعلام عنها، وخاصة الأشخاص المستفيدين من برنامج معاش تكافل وكرامة، فهو مبلغ مالي مُقدم من قبل وزارة التضامن الاجتماعي للأشخاص الغير قادرين على تلبية احتياجاتهم اليومية.

استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي 2022

لكي تتمكن من الاستعلام عن تكافل وكرامة لابد من اتباع مجموعة من الخطوات التي جاءت على النحو التالي، فهي خدمة مُقدمة من قبل وزارة التضامن المصرية، لذا اتبع ما يلي:

انتقل مباشرة إلى رابط الوزارة الرسمي.

أنقر على خانة الاستعلام عن المعاش الخاص بتكافل وكرامة.

أدخل البيانات المطلوبة ثم حدد المحافظة التابعة لها.

أضغط على تحديد الإدارة الاجتماعية ثم أنقر على خانة إرسال.

أنقر على خانة الاستعلام وسوف تظهر لك البيانات الخاصة بالمواطن.

المستندات المطلوبة لاستحقاق معاش تكافل وكرامة

هناك بعض الأوراق والمستندات المطلوبة لاستحقاق معاش تكافل وكرامة والمتمثلة فيما يلي:

ضرورة تقديم البطاقة القومية الخاصة بك في حال عمرك يتجاوز الـ 18 عام.

لابد من تقديم قسيمة الزواج الخاص بك وأيضًا شهادات ميلاد الأطفال في حال وجودهم في مدارس أو جامعات.

تقديم شهادة الوفاة للأيتام والأرامل أيضًا.

ضرورة تقديم بطاقة تموين تُبرز عدد الأشخاص المستفيدين من الدعم.

يلزم إرفاق قيد مدرسي للطلاب.

رابط بوابة الاستعلام وتقديم شكاوى

يُمكن لجميع الأشخاص المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة أن يتقدمون بشكاوى أو الاستفسار عن أي أمر يتعلق بمعاش تكافل وكرامة، لابد من التوجه إلى رابط الاستعلام مباشرة واتباع جميع التعليمات الخاصة بالدخول لكي تتمكن من معرفة أي أمر خاص بتلك المعاش بكل سهولة ويُسر.

إلى هنا نكون وصلنا لختام مقالنا والذي تحدثنا فيه باستفاضة عن طريقة استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي 2022 من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي.