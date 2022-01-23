أول قسط بعد 60 يوم 30000 ريال بدون أى ضمانات

منتج تمويلي جديد بالتقسيط الميسر على 36 شهر متاح للعملاء السعوديين وأيضاً المقيمين بالمملكة العربية السعودية حيث تقدم شركة اليسر بالمملكة العربية السعودية تمويل شخصي سريع متوفر لكل العملاء بمختلف القطاعات وأيضاً دون أى ضمانات وأيضاً يتم طلب التمويل من خلال الإنترنت عن طريق الدخول على الموقع الإلكتروني لشركة اليسر وطلب التمويل.

أول قسط بعد 60 شهر 30000 ريال لدى شركة اليسر

تقدم شركة اليسر للتمويل تمويل شخصي سريع بقيمة إجمالية ربما تصل إلى 30000 ريال سعودي كحد أقصى ويتميز هذا التمويل بأنه لا يحتاج أى ضامن ويتميز هذا التمويل بالآتي

يتميز التمويل الشخصي لدى شركة اليسر بأنه متاح لكل العملاء سواء السعوديين أو المقيمين.

يتميز أيضاً التمويل الشخصي لدى شركة اليسر بأنه متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية.

أيضاً يتميز التمويل الشخصي لدى شركة اليسر بأنه لا يشترط وجود كفيل أو ضامن.

التمويل الشخصي كذلك من شركة اليسرلا يحتاج إلى أى رسوم إدارية.

يستطيع العملاء أيضاً من سداد قيمة التمويل على أقساط ميسرة تصل إلى 36 شهر.

كذلك يستطيع العميل من تأجيل أول قسط لمدة شهرين وذلك من أجل التيسير على العملاء.

شروط التمويل الشخصي لدى شركة اليسر بالمملكة العربية السعودية

حددت شركة اليسر للتمويل مجموعة من الشروط والأحكام الموضوعة والتى لابد من توافرها عند طلب الحصول على التمويل الشخصي السريع لدى شركة اليسر وهي

يشترط أن يكون المتقدم عمره لا يقل عن 22 عام كحد أدنى سواء السعوديين أو المقيمين.

أيضاً يشترط أن يكون المتقدم عمره لا يتجاوز 60 عام عند إنتهاء فترة التمويل للسعودي والمقيم.

الحد الأدنى أيضاً للراتب الشهري للمتقدم 5000 ريال سعودي.

كما لابد أيضاً أن تكون فترة عمل المتقدم لا تقل عن 3 أشهر عند طلب التمويل الشخصي لدى شركة اليسر.

طريقة طلب التمويل الشخصي السريع لدى شركة اليسر

يستطيع العملاء الراغبين في طلب التمويل الشخصي السريع بقيمة 30000 ريال طلب التمويل من خلال الدخول على رابط شركة اليسر للتمويل بالمملكة العربية السعودية وبعد ذلك الدخول على خيارات الأفراد ثم الضغط على طلب التمويل وملئ نموذج طلب التمويل.