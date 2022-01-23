نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “أعرف بالتفصيل”.. موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور 1443 في السعودية وزارة الموارد البشرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تصريحات حول موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور الذي يشمل الكثير من الفئات في المملكة العربية السعودية، فهو برنامج دعم مالي لكافة الأشخاص التي تتوافر لديهم الشروط الخاصة بالاستحقاق، فهو نظام مُستحدث يتضمن مجموعة كبيرة من الأشخاص ولكن في حال اختلال أي شرط سوف يتم إسقاط راتب الضمان عنه، ولذا خلال هذه السطور سوف تكونوا في جولة للحديث حول ما هو الضمان، وكذلك عن موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور 1443 وذلك وفقًا لتصريحات المسؤولين في وزارة الموارد البشرية.

تسجيل دخول الضمان المطور

لكي تتمكن من تسجيل الدخول للضمان المطور لابد من اتباع بعض الخطوات التالية:

الانتقال إلى رابط منصة الضمان الاجتماعي المطور الجديد.

النقر على خانة تسجيل جديد ثم أكتب رقم الهوية، وتاريخ الميلاد.

الضغط على خانة إنشاء كلمة المرور وإدخال رمز التحقق ثم وافق على التعليمات.

سجل دخول ثم أضغط على إنشاء الحساب ثم سجل دخول.

تحقق من كافة البيانات المطلوبة ثم التحقق من البيانات.

الضغط على أيقونة تعبئة البيانات ثم أنتقل إلى واجهة الحساب.

أخيرًا قدم على البرنامج الذي يتناسب معك.

الاستعلام عن صرف الضمان الاجتماعي في السعودية

منصة الدعم والحماية أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لكي تُساهم في تقديم يد العون للكثير من الفئات في السعودية، ولكي تتمكن من تقديم شكاوى واستفسارات، لذا يُمكنكم التواصل عبر الطرق التالية:

يُمكنك التواصل على الرقم الخاص بمنصة الدعم والحماية وهو 19911 الموحد المجاني.

تواصل على الرمز البريدي الخاص بالمنصة وهو 11157.

أتصل على رقم 8001222777 وهو تابع أيضًا للمنصة.

لكي تتمكن من إرسال رسالة للمنصة الخاصة بالدعم والحماية عبر صندوق البريد وهو 12484.

موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور 1443

أشارت مصادر مسؤولة داخل وزارة الموارد البشرية بأنه يمكن للمواطن معرفة مواعيد صرف الضمان من خلال زيارة موقع وزارة الموارد البشرية والبحث عن الاستحقاق وموعد الصرف من خلال استخدام بياناته الأساسية مثل رقم السجل المدني وكذلك رقم طلب الحصول على الدعم.

حالات إسقاط المستفيد من الضمان الاجتماعي المطور

يُمكنك التعرف على الحالات التي يتم إسقاط أسمك فيه، والحالات جاءت على النحو التالي: