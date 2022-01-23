مقتل بريطانى وإصابة آخر فى تايلاند

جدة - نرمين السيد - قالت الشرطة التايلاندية، اليوم الأحد، "العثور على بريطانى، 49 عامًا، مقتولاً بسكين فى منزله بغرب تايلاند، لافتة إلى أنها اعتقلت مواطنا تايلانديا للاشتباه به فى الجريمة.





وحسبما نقلت وكالة "رويترز"، قالت الشرطة التايلاندية فى مقاطعة كانشانابورى، إن بريطانيا آخر يبلغ من العمر 55 عاما، أصيب بجروح ويخضع للعلاج فى المستشفى. وأشارت شرطة تايلاند إلى أنها "تسعى لجمع المزيد من الأدلة"، موضحة أن "تحقيقاتها الأولية تفيد بأن رجلا تايلانديا يشتبه فى أنه هاجم الإثنين بمنجل". فيما كشفت وسائل إعلام محلية عن أن المشتبه به عانى من مشاكل تتعلق بالصحة العقلية، وقالت الشرطة إنها "تتحرى ذلك".

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