العراق: 30% من إصابات كورونا مسجلة بالمتحور أوميكرون

جدة - نرمين السيد - وفى تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع"، قال المتحدث باسم وزارة الصحة، سيف البدر، إن "الوضع الوبائى يزداد خطرًا بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الصحية والتلقيح، مع سرعة انتشار المتحور أوميكرون فى أغلب دول العالم".

وأضاف البدر، أن "مختبرات وزارة الصحة سجلت إصابات جديدة بمتحور أوميكرون"، لافتًا إلى أن 30% على الأقل من الإصابات المسجلة فى البلاد هى إصابات بالمتحور أوميكرون، محذرا من "خطورة الوضع الوبائى بسبب عدم الالتزام بالاجراءات الصحية".