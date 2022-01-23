بريطانيا: استبعاد مسلمة من منصب وزارى سيخضع للتحقيق

جدة - نرمين السيد - أكد نائب رئيس الوزراء البريطانى، دومينيك راب، اليوم الأحد، أن ما قالته نائب بريطانية بشأن فصلها من وظيفة وزارية، لأنها مسلمة يجب أن يخضع لتحقيق، وذلك "حال تقدمها بشكوى رسمية".





وكانت نصرت غنى، التى فقدت منصبها كوزيرة دولة للنقل فى فبراير 2020، قالت لصحيفة "صنداى تايمز" البريطانية، إن "مسؤولا عن الانضباط الحزبى بالبرلمان أبلغها أن ديانتها الإسلامية طُرحت كقضية خلال إقالتها". وتعقيبًا على تصريحات نصرت غنى، مؤخرًا، قال راب، اليوم الأحد: "ليس لدينا أى تسامح على الإطلاق مع أى تفرقة، وأى إسلاموفوبيا فى حزب المحافظين"، مشددًا على أن "زعم مثل هذا، وبهذه الخطورة، يجب أن يبلغ عنه وبعدها يجرى تحقيق مناسب".

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