جدة - نرمين السيد - كشف مسؤولو الإغاثة فى بولندا، اليوم الأحد، عن تلقى 345 مكالمة استغاثة من منطقة الحدود طلبًا للمساعدة، مؤكدًا أن أزمة المهاجرين لم تنته بعد على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبى مع بيلاروسيا.





وفى تصريحات إعلامية، قالت مونيكا ماتوس، من مجموعة الينس بوردر جروب: "خلال أول ثلاثة أسابيع من شهر يناير الجارى، تلقينا 345 مكالمة من أشخاص فى منطقة الحدود تطلب المساعدة الإنسانية أوالطبية أو القانونية". ووفقا لمنظمة الإغاثة، فإن الكثيرين على الجانب البيلاروسى مازالوا ينتظرون الفرصة لدخول الاتحاد الأوروبى، فى حين أوضحت ماتوس أن "الذين يعبرون الحدود الآن فى حالة جسدية أسوأ كثيرًا من الأشهر السابقة". وأرجعت ماتوس ذلك إلى الطقس الشتوى، وحقيقة أن الجانب البولندى من الحدود يخضع لحراسة مشددة ويصعب عبوره.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بولندا: 345 مكالمة استغاثة من المهاجرين على حدود بيلاروسيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.