نائب رئيس الوزراء البريطانى يؤكد دعم بلاده لأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقال راب - فى تصريحات خاصة لقناة "سكاى نيوز" البريطانية اليوم الأحد - "سندعمهم فى الدفاع عن أنفسهم، ولكن أيضا بالنسبة للمجتمع الدولى وحلفاء الناتو فى الغرب، نحن نقف كتفا إلى كتف لنقول ستكون هناك عواقب وخيمة إذا اتخذت روسيا هذه الخطوة لمحاولة أن تغزو وتقيم نظاما مواليا لها".

وبسؤاله حول إمكانية إرسال بريطانيا جنود إذا ما قامت روسيا بغزو أوكرانيا، أضاف راب أنه "من غير المرجح على الإطلاق أن نفعل ذلك، ولكن ما يمكن أن نقوله هو إننا مستعدون بالفعل ومنخرطون فى برامج تدريب لدعم الأوكرانيين فى الدفاع عن أنفسهم".