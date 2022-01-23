نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج القبول الموازي 2021-2022 وزارة التربية العراقية بالاسم والرقم الامتحاني رابط مباشر وشغال في المقال التالي

عمر شويل - جدة زادت معدلات البحث من قبل طلاب العراق عن نتائج القبول الموازي 2021-2022 والذي تُقدمة وزارة التربية والتعليم العراقي لجميع الطلاب، حيث يرغب كل طالب في كل محافظة في الحصل على نتـائج القبول بعد توافر الشروط الخاصة بالقبول به، حيث تم التأكيد على وجود أكثر من 22 ألف طالب وطالبة، ولكي تتمكن من الاستعلام عن النتائج يجب الوصول إلى المواقع الرسمية التابع لوزارة التربية بالعراق.

نتائج القبول الموازي العراق 2022

وزارة التعليم والبحث العلمي العراقية أعلنت عن النـتائج الخاصة بالـقبول الموازي لجميع محافظات العراق، حيث تم الانتهاء من أعمال المراجعة الخاصة بالمتقدمين في القبـول الموازي وخاصة بعد طول انتظار لنـتائج الطلاب، كما نوهت إلى بداية العام الدراسي الجديد الذي بدأ بالفعل العد التنازلي له وهو في يوم 27 يناير المُقبل فما تبقى عليه سوى أربعة أيام من الآن.

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021-2022

يتساءل الكثير من الطلاب في العراق عن كيفية الاستعلام عن النتـائج الخاصة بالقبول الموازي عن طريق الخطوات التي جاءت على النحو التالي:

أنتقل مباشرة إلى رابط موقع وزارة التربية والتعليم العراقية,.

أختر خانة الاستعلام عن نتـائج القبول الموازي.

سجل اسم الطالب رباعي ثم أكتب رقم الامتحاني.

الضغط على خانة عرض الدرجات وسوف تظهر لك النتيجة الخاصة بك.

موعد بداية العام الدراسي في العراق

أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقي عن الموعد المُقرر بالعودة للمدارس للعام الجديد في 27 يناير المقبل لجميع المراحل التعليمية سواء المدارس أو الجامعات أيضًا، مما دفع الكثيرين في البحث عن النتائج الخاصة بالقبول الموازي، فكافة الطلاب على مستوى العراق يتساءلون عن بداية الدراسة.

ما هي شروط القبول الموازي

وزارة التربية والتعليم العراقي أعلنت عن مجموعة من الضوابط والشروط الخاص بالقبول الموازي والتي يجب توافرها في الطلاب والتي جاءت على النحو التالي متمثلة في: