بـ4 خطوات فقط.. كيفية حظر شخص مزعج على تطبيق إنستجرام

يبحث العديد من المستخدمين على تطبيق إنستجرام الشهير عن طريقة حظر شخص على التطبيق، والتي تعتبر من اهم المزايا التي طرحتها منصة مشاركة الصور للمستخدمين خلال هذه الفترة، حيث تمنحك ميزة حظر الشخص المزعج من أجل التخلص من المضايقات التي قد يتسبب فيها خلال الفترة القادمة، وسوف نوضح لحضراتكم طريقة حظر أي شخص من هؤلاء المزعجين في عدد من الخطوات البسيطة للغاية، وذلك من أجل الاستمتاع بالمنصة خلال الفترة القادمة دون وجود أي مضايقات.

طريقة حظر شخص على إنستجرام

نجحت منصة إنستجرام في جذب العديد من المستخدمين خلال الفترة الأخيرة الماضية، حيث انها نالت إعجاب الكثير منهم، حيث أصبح الجميع يُشارك الصور والفيديوهات على المنصة الشهيرة، وذلك فضلاً عن التواصل مع الآخرين بشكل مستمر والتواصل مع الآخرين والإطلاع على أحدث صيحات الموضة والجديد من الأخبار ومتابعة الكثير من المشاهير حول العالم، ولكن قد يحدث تضايق عبر تلك المنصة الشهير للعديد من الأشخاص، ويكون ذلك بسبب مضايقات شخص مزعج يتابع حسابك على المنصة، حيث أنه يقوم بإرسال رسائل غير مرغوب فيها وأنك لا تفضلها، او من خلال المشاركة بعدد من التعليقات العدائية والتي تكون غير مفهومة وغير مبررة.

وبناء على ما سبق يجب على المستخدم للتطبيق الدخول والتعرف على طريقة حظر شخص ما على التطبيق على غرار فيس بوك، ويكون ذلك من خلال عدد من الخطوات السهلة والبسيطة للغاية، ولكن يجب عليك اتباعها بنفس الترتيب التالي:

أولاً يجب الدخول إلى حساب الشخص الذي تريد حظره على التطبيق.

الدخول على الملف الشخصي والضغط على الثلاث نقاط الموجودة أعلى يمين الشاشة.

سوف تظهر أمامك قائمة يجب هنا الضغط على خيار “حظر block”.

أخيراً يجب الضغط على أيقونة موافق لتأكيد رسالة الحظر.

بعد القيام بالخطوات السابقة وحظر الشخص وتفعيل ميزة البلوك، هنا لا يمكن للشخص المحظور أن يعلم أنك قد قمت بهذا الإجراء، وهنا لا يمكن للشخص المحظور مرسلتك على التطبيق، لن يمكن الشخص الذي قمت بحظره من التعليق على مشاركاتك على المنصة، كما أنه لن يمكنه مشاهدة منشوراتك، سوف يقوم التطبيق بحذف جميع مشاركات وتعليقات الشخص المحظور على حسابك.