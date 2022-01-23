مقتل جندى فرنسى فى هجوم بـ مالى

جدة - نرمين السيد - وقالت الرئاسة الفرنسية فى بيان حسبما ذكرت قناة "بى إف إم" الإخبارية الفرنسية، اليوم الأحد، إن العميد "ألكسندر مارتن" (24 عاما) من فوج مدفعية "هيير الـ54" قد قتل، كما أصيب 9 أخرين بجراح بينهم خطيرة.

وأشار البيان إلى تأثر الرئيس الفرنسى "إيمانويل ماكرون" لنبأ وفاته، كما أشاد بشجاعة الجنود المنخرطين فى منطقة الساحل، وأعرب عن ثقته الكاملة بهم.

وأكد قصر الإليزيه أن فرنسا مصممة على متابعة مكافحة الإرهاب فى المنطقة إلى جانب شركائها.

وكانت فرنسا قد سلمت عدة قواعد عسكرية فى شمال مالي، فكانت قاعدة تمبكتو العسكرية آخر قاعدة تنسحب منها فرنسا وتسلمها للجيش المالى نهاية السنة الماضية.

يذكر أن هذا الانسحاب يأتى ضمن خطة لإعادة انتشار الجيش الفرنسى الذى يقول إن الانسحاب لا يعنى بالضرورة الخروج من مالى كليا، وإن الاستراتيجية الفرنسية، التى أعلن عنها الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، يونيو الماضي، تهدف إلى تقليص عدد الجنود الفرنسيين فى منطقة الساحل إلى النصف وإخلاء ثلاث قواعد عسكرية فى مالى وتسليمها إلى الجيش.