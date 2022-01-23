اليوم.. إسرائيل تقر بتشكيل لجنة تحقيق فى شراء غواصات ألمانية

جدة - نرمين السيد - وأشار تقرير لهيئة البث الإسرائيلية "مكان"، إلى أن هذه التحقيقات تأتى فى ظل تطورات حول احتمالات قبول رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، لصفقة قضائية ستنهى حياته السياسية، أم لا.

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