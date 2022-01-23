مصرع 16 شخصًا إثر حريق داخل ملهى ليلى فى الكاميرون

جدة - نرمين السيد - وفى بيان لها، قالت وزارة الاتصالات فى الكاميرون إن "التقرير الأولى يشير إلى 16 قتيلاً وثمانية مصابين حالاتهم خطيرة"، جراء الحريق الذى اندلع فى الساعات الأولى من صباح الأحد.
وحسبما نقلت شبكة "سى إن إن" الأمريكية، قال بيان الحكومة الكاميرونية، إن الألعاب النارية كانت سببًا فى الانفجارات بعد وصولها إلى سقف الملهى الليلى لتندلع النيران، ولاحقا أدت إلى انفجارين قويين أديا إلى حالة من الفزغ بين الموجودين فى المكان.
وأضاف بيان الحكومة، أن الرئيس الكاميرونى بول بيا، أمر بفتح تحقيق واسع فى الحادث، وأنه بعث تعازيه إلى أسر الضحايا.
ويأتى الحادث تزامنًا مع إستضافة الكاميرون لمباريات كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم.
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