نريد الكهرباء والتدفئة.. النمسا تطالب باستبعاد الغاز الروسى من العقوبات

جدة - نرمين السيد - وفى مقابلة مع صحيفة "دى برس"، قال السياسى النمساوى المحافظ، إنه يتعين استبعاد خط أنابيب بحر البلطيق، "نورد ستريم2"، من العقوبات التى يوقعها الاتحاد الأوروبى، لافتًا إلى أن "خط أنابيب نورد ستريم2" لم يعمل بعد، وأنه لا يمكن استخدام خط الأنابيب لتوجيه تهديد.
وأضاف شالنبرج: "نحن فى أوروبا، نعتمد إلى حد ما على الطاقة من روسيا. لن نكون قادرين على تغيير ذلك بين عشية وضحاها، إذا أردنا التدفئة والكهرباء"، مشددًا فى الوقت ذاته على أنه سيجرى العمل على تطبيق العقوبات الاقتصادية والمالية واسعة النطاق للاتحاد الأوروبى، وبشكل مكثف، حال غزو روسى لأوكرانيا.
وقال وزير خارجية النمسا: "ستكون هناك استجابة واضحة للغاية ولا لبس فيها وسريعة، فى حالة حدوث تصعيد". كما أنه توقع احتمالية استبعاد روسيا من نظام الدفع المصرفى "سويفت".
وتسعى النمسا إلى إقامة علاقات جيدة مع روسيا، وتلعب الطاقة دورًا هامًا فى تلك العلاقات، حيث أن شركة النفط والغاز النمساوية "أو.إم.فى" هى واحدة من المستثمرين فى خط أنابيب "نورد ستريم 2".
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