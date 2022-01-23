البابا فرنسيس يدعو للصلاة من أجل أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، قال البابا فرنسيس، إن التوترات تهدد أمن أوروبا ولها تداعيات خطيرة.
وأعلن بابا الفاتيكان، عن يوم الصلاة خلال خطابه الأسبوعى فى ساحة القديس بطرس، اليوم، داعيًا إلى إجراء حوار لتهدئة الأزمة المتعلقة بأوكرانيا.
وتتزايد المخاوف العالمية بشأن احتمالات غزو روسى لأوكرانيا، ردًا على محاولات كييف للانضمام لحلف شمال الأطلسى "الناتو"، وهو ما تعتبره روسيا تهديدًا لأمنها القومى.
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