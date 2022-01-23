روسيا: لن نتسامح مع أى استفزازات من كييف فى دونباس

وقال جافريلوف على الهواء عبر قناة يوتيوب "إيزولينتا لايف" اليوم الأحد:" لقد تم ذكر كل شيء بوضوح وحذرنا منه، فنحن لن نتسامح عندما يتعرض مواطنونا فى "دونباس" للهجوم"، مشيرا إلى أن هذا بات واضحا للجميع.
وكانت وزارة الخارجية الروسية قد وصفت أمس السبت، بيانا للخارجية البريطانية بشأن سعى موسكو لتنصيب زعيم أوكرانى موالٍ لروسيا فى كييف، بأنها معلومات مضللة.
وأضافت الخارجية الروسية:" أن المعلومات المضللة، التى نشرتها وزارة الخارجية البريطانية، هى دليل آخر على أن دول "الناتو" وعلى رأسها الأنجلو ساكسون، هى التى تصعد التوترات حول أوكرانيا"، داعية الخارجية البريطانية إلى وقف الأنشطة الاستفزازية والتوقف عن نشر "هذا الهراء".
وكانت وزارة الخارجية البريطانية، قد قالت إن لديها معلومات تفيد بأن موسكو تتطلع إلى تنصيب زعيم موال لروسيا فى كييف بدلا من الرئيس الحالى زيلينسكي.
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