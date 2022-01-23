مجلس الجامعة العربية يطالب بتصنيف الحوثيين «منظمة إرهابية»

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى قرار صدر فى ختام الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية لمناقشة الأحداث الإرهابية التى تعرضت لها دولة الإمارات مؤخراً، والذى عقد برئاسة مندوب دولة الكويت، أحمد البكر رئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة.

واستنكر بشدة الهجوم الإرهابى الغاشم والآثم على المدنيين والأهداف المدنية من قبل الميليشيات الحوثية الإرهابية بثلاثة صواريخ كروز على منطقة "مصفح آيكاد 3"، ومنطقة الإنشاءات الجديدة فى مطار أبو ظبى الدولى بدولة الإمارات بتاريخ 17 يناير، والذى أدى إلى انفجار 3 صهاريج نقل محروقات بترولية وأسفر عن وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة ستة من المدنيين الأبرياء.

ورحب المجلس بتضامن الدول والمنظمات الإقليمية والدولية مع الإمارات، وبتنديدها بالاعتداءات التى ارتكبتها الميليشيات الحوثية ضد مناطق ومنشآت مدنية بوصفها هجوماً إرهابياً جباناً وآثماً.

ورحب المجلس بالموقف الموحد الذى عبر عنه مجلس الأمن الدولى التابع للأمم المتحدة فى بيانه الصادر يوم 21 يناير، الذى أدان فيه أعضاء المجلس بأشد العبارات الهجمات الإرهابية الشنيعة التى ارتكبتها ميليشيات الحوثي.

وأكد أن هذه الهجمات الإرهابية التى ارتكبتها الميليشيات الحوثية الإرهابية تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولى والقانون الدولى الإنساني، وتهديدًا حقيقيًا على المنشآت المدنية الحيوية وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالمي، كما تشكل تهديدًا للسلم والأمن الإقليميين وتقوض الأمن القومى العربي، وتضر بالأمن والسلم الدوليين، وتشكل خطرًا على خطوط الملاحة التجارية الدولية.

وشدد على أن الهجمات الإرهابية التى قامت بها الميليشيات الحوثية تعكس طبيعتها الإرهابية وتكشف عن أهدافها الحقيقية فى زعزعة أمن واستقرار المنطقة وتحديها لقواعد القانون الدولى والقانون الدولى الإنساني.

وأكد القرار على التضامن المطلق مع دولة الإمارات والوقوف إلى جانبها ودعمها فى كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع مع أمنها وأمن شعبها والمقيمين على أرضها ومصالحها الوطنية ومقدراتها.

كما أكد المجلس تأييده ودعمه لحق دولة الإمارات فى الدفاع عن النفس ورد العدوان بموجب القانون الدولي، مثمناً حرص دولة الإمارات على الالتزام بالقانون الدولى واحترامه وامتثالها لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وأكد ضرورة وقوف المجتمع الدولى صفًا واحدًا فى مواجهة هذا العمل الإرهابى الآثم الذى يهدد السلم والاستقرار الإقليمى والدولي، واتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لردع ميليشيات الحوثى لكى تتوقف عن أعمالها الاجرامية المتكررة فى اليمن والمنطقة.

ودعا مجلس الجامعة العربية الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولى إلى تحمل مسؤلياته واتخاذ موقف حاسم وموحد ضد الاعتداءات الحوثية على المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ،ولردع ومواجهة الفظائع المستمرة التى ترتكبها ميليشيات الحوثى ضد المدنيين وعرقلتهم المتعمدة لإيصال المساعدات والإمدادات الإنسانية ومصادرة المواد الغذائية.

وطلب مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين من الأمين العام للجامعة العربية متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير فى هذا الشأن إلى المجلس فى دورته العادية القادمة (157).