على وقع التنافس الشديد بين الناديين، توصل عملاقا الدوري الإسباني، ريال مدريد وبرشلونة، إلى اتفاق شفهي فريد من نوعه يهدف إلى تحصين لاعبي الفريقين من إغراءات الانتقال إلى الآخر.
وكشفت صحيفة "ماركا" الرياضية الإسبانية عن اتفاق "عدم اعتداء" غير مكتوب جمع الناديين، ينص على منع كليهما من التفاوض مع أي لاعب يملك عقدا ساري المفعول مع النادي الآخر.
وذكرت الصحيفة أن الاتفاق المبرم بين إدارتي الناديين سيمنع أيضا أي لاعب من الفريقين من استخدام النادي الآخر من أجل الضغط على ناديه، للحصول على عرض تجديد ضخم أو ما شابه.
وذكرت تقارير صحفية مؤخرا أن ريال مدريد مهتم بضم مدافع برشلونة رونالد أراوخو، قبل أن ينفي رئيس النادي الملكي فلورنتينو بيريز هذه التقارير، على خلفية الاتفاق فيما يبدو.
لكن "ماركا" نوهت إلى أن اتفاق "عدم الاعتداء" لا يسري على اللاعبين الذين انتهت عقودهم مع الناديين، كما أنه لا يشمل أيضا اللاعبين من خارج ريال مدريد أو برشلونة.
ولفت المصدر على سبيل المثال، إلى تنافس الناديين على ضم إيرلينغ هالاند من بوروسيا دورتموند الألماني، وسعي كل منهما إلى إقصاء الآخر عن الصفقة.
ولا تنسى جماهير الفريقين صفقة انتقال لويس فيغو من برشلونة إلى ريال مدريد عام 2000، التي أحدثت ضجة كبيرة في سوق الانتقالات وسببت حساسية كبيرة بين أنصار الطرفين، وصلت إلى اتهام النجم البرتغالي بالخيانة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لتحصين اللاعبين.. "اتفاق نادر" بين ريال مدريد وبرشلونة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.