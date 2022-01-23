التشيك تسجل أكثر من 18 ألف إصابة بـ كورونا.. والإجمالى يتخطى مليونين

جدة - نرمين السيد - وبحسب راديو "براج الدولي"، فأن الإصابات الجديدة تقدر بحوالى ضعف الأرقام المسجلة فى اليوم نفسه من الأسبوع الماضى، مشيرا إلى استمرار الانخفاض فى عدد حالات دخول المستشفيات. يشار إلى أن إجمالى عدد الإصابات المسجلة فى التشيك منذ بداية تفشى الوباء تخطى مليونين و720 ألف إصابة، فيما بلغ إجمالى الوفيات 37 ألفا و34 حالة وفاة.

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