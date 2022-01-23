البحرية البريطانية تضبط شحنة مخدرات ضخمة فى خليج عمان

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات البريطانية، اليوم الأحد، ضبط شحنة مواد مخدرة يزيد وزنها عن الطن، وبقيمة 15 مليون جنيه استرلينى فى خليج عمان، والتى ضبطتها سفينة تابعة للبحرية الملكية.





وفى بيان لها، قالت الحكومة البريطانية، إنه بعد عملية استغرقت نحو 10 ساعات، تمكن فريق من السفية "إتش إم إس مونتروز" التابعة للبحرية الملكية، من الصعود على قارب مشتبه به فى المياه الدولية قبالة سواحل عمان، وتمكن الفريق من ضبط 663 كيلوجراما من الهيروين، و83 كيلوجراما من الميثامفيتامين، و291 كيلوجراما من الحشيش والماريجوانا". وأشار البيان البريطانى إلى أنه تم نقل المواد المخدرة بعد ذلك إلى السفينة البريطانية للتحليل، وتم تدميرها، مؤكدًا أن هذه العملية "منعت شحنة كبيرة من المخدرات من الوصول ربما إلى المملكة المتحدة، كما أنها حرمت مجرمين منظمين، عادة ما يكونون مرتبطين بتمويل الإرهاب، من التربح من هذه الشحنة".

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