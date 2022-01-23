التحالف العربى: مقتل 90 إرهابيا وتدمير 8 آليات عسكرية فى مأرب والبيضاء

جدة - نرمين السيد - أعلن التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن، تنفيذ 17 عملية استهداف ضد ميليشيات الحوثى فى محافظتى مأرب والبيضاء خلال الساعات الـ 24 الماضية.



جدة - نرمين السيد - أعلن التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن، تنفيذ 17 عملية استهداف ضد ميليشيات الحوثى فى محافظتى مأرب والبيضاء خلال الساعات الـ 24 الماضية. وقالت قوات التحالف، إن الاستهدافات دمرت 8 آليات عسكرية للحوثيين وأوقعت خسائر بشرية تجاوزت 90 عنصرا إرهابيا، وفقا لما أوردته قناة "سكاى نيوز" الإخبارية.

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