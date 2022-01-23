16 قتيلا بحريق ملهى ليلي في الكاميرون

أعلنت حكومة الكاميرون، اليوم الأحد، مقتل 16 شخصا جرّاء حريق ناجم عن ألعاب نارية في ملهى ليلي في العاصمة ياوندي.

وأفادت وزارة الاتصالات الكاميرونية في بيان أن “التقرير الأولي يشير إلى 16 قتيلا وثمانية مصابين حالاتهم خطيرة جراء الحريق العرضي الذي اندلع في الساعات الأولى من صباح الأحد”، في وقت تستضيف الكاميرون مباريات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم.

وأحرقت النيران الصالة الرئيسية في نادي “ليفز” الليلي في حي باستوس الراقي في العاصمة والذي تتخذه السفارات ومساكن الدبلوماسيين مقرا.

وقالت الوزارة: “المأساة التي نجمت عن انفجارات الألعاب النارية التي كثيرا ما تستخدم في هذه الأماكن، التهمت أولا سقف المبنى ما أدى إلى انفجارين قويين للغاية، ما تسبب في حالة من الذعر والتدافع”.

وصرح مسؤول في هيئة الاطفاء لوكالة فرانس برس طالبا عدم كشف هويته “عندما وصلنا كان هناك ذعر، اندلع حريق قوي ودخان كثيف”، مضيفا: “أحصينا 16 قتيلا وخمسة جرحى”.

وتستضيف الكاميرون بطولة كأس الأمم الإفريقية رغم العنف المستمر في غرب البلاد حيث أعلن في 2017 مسلحون في مناطق ناطقة بالانجليزية الانفصال عن الدولة التي تتحدث غالبية سكانها الفرنسية.