طريقة شحن شدات ببجي 2022 بطريقة شرعية ومضمونة 100%

شحن شدات ببجي، لعبة ببجي لعبة زادت أهميتها بدرجة كبيرة خلال الفترة الماضية، وأصبح يستخدمها كم هائل من الناس في جميع أنحاء العالم من خلال الهواتف الذكية حيث يقومون بتحميلها على الجهاز الخاص بهم والاستمتاع بها في أوقات فراغهم، ولكن الشيء الأساسي في هذه اللعبة هو شحن الشدات لكي يتمكن اللاعب من مواصلة اللعب والوصول لدرجة الاحتراف.

طريقة شحن شدات ببجي 2022 عن طريق ال id هتشحن 15000 شدة في دقيقة واحدة

شحن شدات ببجي

يمكن شحن شدات ببجي بطرق عديدة ومتنوعة حيث يمكن تحويل مصاريف الشحن بشكل إلكتروني أو عن طريق الفيزا كارد أو من خلال خدمة فودافون كاش إذا كان المستخدم من مصر، كما يمكن تحويل رسوم الشحن بواسطة البطاقات البنكية سواء كانت عربية أو أجنبية

شحن شدات ببجي بفودافون كاش

قبل الشحن لابد أن يوجد داخل محفظة فودافون كاش الخاصة بالمستخدم رصيد قدره 10 دولار أمريكي بالإضافة إلى 5 جنيه مصري قيمة ضريبية.

بمجرد توفير الرصيد داخل محفظة فودافون كاش يمكن الشحن بالطريقة التالية:

يتم الاتصال بهذا الرقم #100*9* هذا الرقم سوف يمنحك فيزا خاصة بفودافون كاش قم بإدخال المبلغ الذي قمت بشحن المحفظة به ، وهو 10 دولار.

عليك بكتابة الرقم السري الخاص بك ثم بعد ذلك اضغط على تأكيد الطلب.

سوف تصلك رسالة تحتوي على كل بيانات الفيزا وهي رقم الفيزا، موعد انتهائها، الباسورد الخاص بها.

يتم سحب مبلغ 10 دولار بالإضافة إلى 5 جنيه مصري قيمة الضريبة.

يشمل سعر لعبة ببجي في مصر ضريبة القيمة المضافة ونسبتها 14٪.

خطوات شحن شدات ببجي من فودافون كاش