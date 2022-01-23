نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط استحقاق العلاوة السنوية للموظفين في المملكة العربية السعودية 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط استحقاق العلاوة السنوية، التي يحصل عليها الموظف في المملكة العربية السعودية، والعلاوة السنوية هي عبارة عن نسبة من قيمة راتب الموظف، يتم احتسابها وفقا لبعض المعايير، والبنود التي تم إصدارها وإقرارها داخل المملكة رسميًا، على أن تكون العلاوة، على هيئة زيادة إضافية على الراتب الشهري الأصلي، وأن تُحتسب العلاوة، وفقًا لبداية الاستحقاق من كل عام، وفقا لتاريخ ميزانية الجمعية المقرر، مع العلم أن الموظف هو أي شخص يتم تعيينه، من جانب الأشخاص أصحاب المؤسسة ومن لهم الصلاحية والسلطة، وفقًا للإجراءات الإدارية المعلنة، ويتم التعيين عقب إبرام عقد واضح مع الموظف، وهذا هو السبب في بحث الكثير من الموظفين عن بعض الأمور المتعلقة بالعلاوات والزيادات السنوية والبدلات كذلك، ولكن عقب التعرف على شروط استحقاق العلاوة السنوية.

لائحة الحقوق والمزايا المالية 1443

عقب تعيين أي موظف في أية هيئة رسمية، داخل لمملكة العربية السعودية، يبدأ الموظف في البحث عن شروط صرف بدل العدوى، وآلية تعميم صرف بدل العدوى، وطرح تساؤل بشأن “ماهي البدلات للموظفين الحكوميين”، وشروط صرف بدل العدوى للعسكريين، وفقا لبنود لائحة الحقوق والمزايا المالية 1443، أو ما يعرف باسم المزايا المالية الموارد البشرية، والتي يمكنك من خلالها صرف بدل العدوى بأثر رجعي 1443 كذلك، والتي تتسق مع الترقية في اللائحة التعليمية الجديدة على سبيل المثال، وكذلك موعد صرف الرواتب في السعودية، والتي يتم إضافة الزيادة السنوية إليها.

شروط استحقاق الموظف العلاوة

بالنسبة لأي موظف تتم ترقيته إلى المرتبة الحادية عشرة فيما أعلى، يجب أن تتوافر الشروط التالية من أجل صرف العلاوة السنوية لهم، وذلك كما يلي:

يجب أن يحصل الموظف على درجة ممتاز في التقييم، على ألا تقل تلك الدرجة في آخر عام قبل منح العلاوة.

بالإضافة إلى أنه يجب أن تكون الترقية للمرتبة التالية مباشرة، للمرتبة التي قع فيها تصنيف الموظف.

مع العلم أنه لا تُمنح العلاوة لمن تتم ترقيته بشكل استثنائي، إلا في حالة نص المنحة على ذلك.

وفيما يتعلق بالموظفين ممن تتم ترقيتهم إلى المرتبة العاشرة فيما أقل، يجب أن تتوافر لديهم الشروط التالية:

يجب أن يحصل الموظف على تقييم لا تقل درجته عن جيد جدا، خاصة في آخر عام قبل استحقاق العلاوة.

بالإضافة إلى أنه لابد أن يكون قد مر على الموظف 4 أعوام في المرتبة التي شغلها بالفعل.

وألا يزيد عدد الموظفين الخاضعين للعلاوة السنوية، عن 50% من إجمالي عدد الموظفين التي تمت ترقيتهم في كل مرتبة بالفعل، وفقا لبنود لائحة الحقوق والمزايا المالية 1443.

مع ضرورة ألا يكون قد تم تأديب الموظف خلال عامين قبل استحقاق الترقية.

نسبة العلاوة السنوية

يتطلب زيادة العلاوة السنوية، أن تبلغ قيمتها من 5 إلى 10% من قيمة الراتب الأساسي، الذي يحصل عليه الموظف شهريا، وذلك وفقا للترتيب التالي:

قيمة العلاوة السنوية تقييم الموظف المستحق للعلاوة لا يستحق أية زيادة من 60 إلى 69 زيادة قيمتها 5% من 70 إلى 79 زيادة قيمتها 6% من 80 إلى 89 زيادة قيمتها 7% من 90 إلى 95 زيادة قيمتها 10% من 96 إلى 100

ويمكن لرئيس مجلس الإدارة المسؤول عن المؤسسة ككل، أو من هو مفوض في هذا المنصب، أن يتخذ الإجراءات اللازمة. لزيادة العلاوة السنوية استثنائيا، لبعض الموظفين عقب الاطلاع على كافة تقارير الأداء والخدمات، التي قاموا بتنفيذها داخل المؤسسة بالفعل.