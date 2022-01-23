أسهل طريقة لشحن جواهر فري فاير و الحصول على الجواهر بشكل يومي

طريقة شحن جواهر فري فاير مجاناً، ظهرت في الفترة الأخيرة عدد كبير من الألعاب الإلكترونية التي لاقت إقبال واستحباب عدد كبير من المتابعين سواء كانوا من الكبار أو الصغار، وفري فاير من الألعاب المسلية للغاية والتي يزداد جمهورها يوما بعد يوم،هى تشبة بعض الألعاب التي انتشرت بكثرة خلال هذه الأيام فورت نايت وببجي موبايل، و يوجد داخل اللعبة نظام خاص يتم من خلال عملة افتراضية تسمى في المنطقة العربية باسم جواهر فري فاير، تستخدم جواهر فري فاير لاستخدام إضافات وإمكانيات زائدة داخل اللعبة، هناك الكثير من الروابط التي تعرض على مواقع السوشيال ميديا لشحن جواهر فري فاير ولكن تلك الروابط وهمية وما هي إلا وسيلة لإغلاق حسابك، لذا نقدم لكم اليوم الطريقة المثالية لشحن جواهر فري فاير، والتي من خلالها يمكن الحصول على الكثير من الملابس والأغلفة لأسلحتك وشخصيتك أثناء لعب فري فاير.

خطوات شحن جواهر فري فاير

شحن جواهر فري فاير يتم من خلال عدد كبير من الطرق منها الشحن عبر ID وتعتبر تلك الطريقة من أسهل الطرق وأبسطها على الإطلاق، كما أنه يمكن الشحن لصديقك من خلالها دون الحصول على معلوماته الخاصة، وإليكم طريقة الشحن:

عليك فتح الموقع المحدد للشحن من خلال ID ثم الضغط على Garena ثم الضغط على registre anew account .

بعد ذلك عليك بإدخال البيانات الخاصة من الاسم والايميل والباسورد والدولة وقم بإنشاء حساب.

بعد إنشاء الحساب سجل الدخول ثم قم باختيار طريقة الشحن التي ترغب فيها من الخيارات الموجودة على الموقع.

بعد ذلك أدخل رقم الأيدي” المعرف” الخاص باللاعب والذي يكون موجودة بداخل اللعبة.

ثم عليك اختيار حزمة الجواهر التي تريد شحنها والحصول عليها، وقم بحفظ الطلب.

انتظر عدة ثواني وسوف تحصل الجواهر في حسابك بداخل لعبة فري فاير، قم بالدخول على اللعبة ويمكنك استخدام الجواهر كيفما تشاء مثل استخدامها فى شراء المعدات أو الملابس وغيرها من الأدوات المستخدمة في اللعبة.

شحن جواهر فري فاير بدون فيزا

من خلال هذه الطريقة يمكنك الحصول على آلاف الجواهر بشكل مجاني للغاية، كل ما عليك فعله هو الدخول إلى متجر جوجل بلاي والبحث عن الألعاب والتطبيقات التي من خلال استخدمها سوف تحصل على جواهر فري فاير، حيث تعطى اللعبة بعض التعليمات التي من خلال تنفيذها سوف تحصل على آلاف الجواهر مثل دعوة الأصدقاء لمتابعة اللعبة عبر الكود الخاص بك، أو مشاركتها مع الأهل والأصدقاء وبعدها تحصل على الدولارات أو بعض النقاط التي تُستبدل بجواهر فري فاير.