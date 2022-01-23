شروط وخطوات التسجيل في تكافل للطلاب 2022 في السعودية

شروط وخطوات التسجيل في تكافل للطلاب 2022، حيث أصبح التعرّف على طريقة وشروط التسجيل في تكافل للطلاب والطالبات في المملكة العربية السعودية من الخدمات الإلكترونية الأكثر بحثاً. حيث تولي المملكة أهمية كبيرة للفئات الأكثر احتياجاً للإعانات الدراسية. ذلك من أجل التيسير عليهم وعلى أولياء أمورهم، كما تقدم مؤسسة تكافل الخيرية خدماتها للمستفيدين، من الطلاب والطالبات من أبناء المملكة العربية السعودية. الذين هم في حاجة إلى الدعم المالي والمعنوي، لاستكمال مسيرتهم التعليمية. أيضا استمرارية نجاحهم وتحصيلهم العلمي والدراسي. وليس فقط الدعم المادي، وإنما توفر المؤسسة العديد من البرامج التي تقدم الكفالة لطلاب العلم. ذلك منها برنامج كسوتي، وكذلك برنامج الوجبة الغذائية، وغيرها الكثير من البرامج، كما يمكن التعرف علي موعد نزول تكافل المؤسسة الخيرية للطلاب والطالبات 1443.



شروط التسجيل في تكافل للطلاب 2022 في السعودية

يجب أن يكون الطالب منتظماً في الحضور إلى الدوام الدراسي بشكلٍ كامل. ثم يجب الالتزام بالتقديم في هذا البرنامج للطلاب الذي يتمتّعون بحسن السلوك. يجب أن تكون أسرة الطالب المتقدّم للكفالة متوسطة الدخل. ثم يشترط أن لا يزيد دخل ولي أمر الطلب عن 6 آلاف ريال سعودي بالشهر. يجب أن يكون ولي الأمر مسجلاً لدى وزارة الضمان الاجتماعي السعودية.

خطوات التسجيل في مؤسسة تكافل للطلاب 2022 – 1443 في السعودية

قد أوضحت مؤسسة تكافل للطلاب، خطوات التسجيل في تكافل المدرسي. وذلك في حالة انطباق شروط التسجيل في تكافل عليهم. كما تتمثل خطوات التسجيل في التكافل المدرسي كالتالي:

الدخول إلي رابط موقع مؤسسة تكافل الخيرية. ثم تسجيل الدخول. قم بالضغط على إنشاء حساب طالب جديد. ثم القيام بكتابة البيانات المطلوبة للتسجيل وهي رقم الهوية إضافةً لرقم هاتف ولي أمر الطالب. قم بكتابة رمز التحقق الظاهر على الصفحة، ومن ثم الضغط على كلمة متابعة. ثم ستصل رسالة قصيرة على الهاتف المسجل في نظام تكافل تحتوي رمز يجب إدخاله. كتابة المعلومات والبيانات الأخرى المطلوبة للطالب أو لولي الأمر.

تكافل المدرسي في السعودية 2022

تعتمد مؤسسة تكافل على تفعيل التكنولوجيا في جميع مشروعاتها، والتي من ضمنها مشروع يسمى بـ (أهلية الاستحقاق) والذي يقوم على تحديد المستفيدين من خلال معالجة دقيقة لبيانات التلاميذ وأولياء أمورهم، ويتم جمع هذه البيانات من بعض الجهات الحكومية مثل وزارة الداخلية ووزارة التعليم.