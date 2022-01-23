شروط التمويل العقاري المدعوم بنك الراجحي وكيفية استخدام حاسبة التمويل العقاري

شروط التمويل العقاري المدعوم بنك الراجحي ، يقدم مصرف الراجحي شروط التمويل العقاري المدعوم مصرف الراجحي بالإضافة للعديد من باقات التمويل العقاري المدعوم من مصرف الراجحي، ويرغب الكثير من المواطنين بالمملكة العربية السعودية معرفة شروط التمويل بنك الراجحي التي اعتمدها المصرف بشكل رسمي لكافة المواطنين ونظرا للإقبال الشديد على التمويلات الخاصة بالبنك من عملائه، وسنقوم بتعريف القارئ على تمويلات المصرف وشروطه بالإضافة لحاسبة بنك الراجحي بالإضافة إلى التعاون المشترك بين برامج التمويل المختلفة مثل التمويلات بالاشتراك مع صندوق التنمية العقاري بالمملكة السعودية يمكن للقارئ من أجل الاستفادة من خدمات الراجحي أن يقوم بفتح حساب الراجحي عبر النفاذ الوطني الموحد.

شروط التمويل العقاري المدعوم بنك الراجحي للتمويل المعجل

سنقوم بشرح شروط تمويل الراجحي العقارية من أجل معرفة الشروط العامة للتمويل العقاري المدعوم فيجب أن تدرك أن لكل برنامج من البرامج المتاحة شروط خاصة به ومن أجل معرفة كل الشروط فيجب أن تدخل بنفسك على البرنامج الذي تختاره وسنوضح فيما بعد البرامج المتاحة أما الآن فسنقوم بتقديم الشروط المتفقة مع البرنامج العقاري ومن أجل معرفة الشروط التمويل العقاري قم بقراءة الآتي:

أولا يجب على المتقدم أن يكون من ضمن الذين تمت الموافقة عليهم من خلال البرنامج العقاري.

القائمة التي تصدر من من البرنامج هي للمواطنين السعوديين الذين تم تحديدهم فقط.

ثانيا دعم الأرباح المقدم من المصرف هو فقط للمبالغ أو القروض التي لا تتجاوز قيمتها 500 ألف ريال سعودي.

ثالثا تمويل الدعم المقدم يكون فقط على التمويلات ذات أجل الاستحقاق أقل من 15 عاما.

رابعا أجل التمويل غير المدعوم المقدم (فوق 500 أرف ريال من تمويل الصندوق) لأكثر من 20 عاما.

خامسا يقوم الصندوق بدفع الأرباح حتى مبلغ 500 ألف ريال للخمسة عشرة عاما الأولى من الاستحقاق وبعدها يقوم المتقدم بدفع هامش الأرباح المقدرة ب1% من المبلغ لمدة ال60 شهرا المتبقية.

شروط تمويل الراجحي المدعوم

ما وضحناه بالأعلى كان للمعجل أما الآن فسنقوم بتوضيح القرض العقاري المدعم من البنك والشروط الخاصة ببنك الراجحي كالتالي:

أولا على العميل أن يكون من ضمن المندرجين في قائمة الصندوق والدعم الخاص به.

ثانيا من أجل الحصول على التمويل العقاري في بنك الراجحي يجب أن يكون راتبك من ضمن الرواتب المحولة على الراجحي.

ثالثا باستكمال شروط تمويل سكني حكومي مدعوم من بنك الراجحي فإن الحد الأقصى للسداد لل500 ألف ريال هم 30 عاما.

رابعا نسبة دعم الأرباح تعتمد على مدى الدعم العقاري على فئة تصنيف العميل.

خامسا اسم العقاري سيكون مسجلا باسم بنك الراجحي أو مصرف الراجحي إلى حين سداد كل المستحقات لبنك الراجحي ويمكن للقارئ التسجيل في صندوق التنمية العقاري للاستفادة من البرنامج المقدم.

حاسبة التمويل بنك الراجحي المدعم

نقدم لكم الآن حاسبة التمويل العقاري من بنك الراجحي لأي تمويل عقاري مطلوب من مصرف أو بنك الراجحي ولمعرفة كيفية الاستخدام لحساب التمويل المدعوم من الراجحي: