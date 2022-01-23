نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تقديم وظائف جامعة الملك عبد العزيز 271 وظيفة بنظام التعاقد بدوام كامل erec.kau.edu.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط تقديم وظائف جامعة الملك عبد العزيز 1443 من أكثر الروابط التي ازداد عليها البحث بصورة كبيرة في محرك البحث جوجل، وذلك بعد أن أعلنت جامعة الملك عبد العزيز عن توفير عدد 271 وظيفة إدارية وصحية وتقنية، بنظام التعاقد بدوام كامل، وذلك حسب الشروط والضوابط والمعايير الموضوعة من قبل الجامعة، وعلى من يرغب في التقديم على هذه الوظائف سرعة التسجيل في الموعد المحدد، مع ضرورة قراءة الشروط جيداً قبل الشروع في التسجيل.

كما يجب على من يرغب في التسجيل تجهيز كافة المستندات المطلوبة والدالة على توافر الشروط فيه، وسوف يتم التسجيل إلكترونياً من خلال رابط المسابقات الوظيفية erec.kau.edu.sa، كما يجب التسجيل في الموعد المحدد حتى يتم قبول الطلب، ولا ينظر للطلبات غير مستوفية الشروط أو التي تأتي بعد الموعد المحدد، لذلك ومن خلال هذا المقال وعبر موقع ثقفني المتميز، سوف نوافيكم برابط التقديم وموعد وشروط وطريقة التقديم.

وظائف جامعة الملك عبد العزيز 1443

يتم التسجيل في وظائف جامعة الملك عبد العزيز إلكترونياً، وذلك للحفاظ على من يرغب في التسجيل من خطر الإصابة بفيروس كورونا الخطير، ومنعاً للتزاحم والاختلاط عند التسجيل وتوفيراً للوقت والجهد والمال، ولكي يتم التسجيل بنجاح عليك اتباع الخطوات التالية:-

يتم التسجيل إلكترونياً من خلال الدخول على رابط المسابقات الوظيفية erec.kau.edu.sa.

النقر على أيقونة “الوظائف المتاحة”.

تعبئة كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح ودقيق.

إرفاق كافة المستندات المطلوبة واختيار وظيفة واحدة فقط من الوظائف المتاحة.

الضغط على حفظ وإرسال.

موعد التسجيل

يبدأ التسجيل يوم الثلاثاء بتاريخ 22\06\1443 الموافق 25\01\2022، ويستمر التقديم حتى يوم السبت بتاريخ 26\06\1443 الموافق 29\01\2022.

وظائف جامعة الملك عبد العزيز 1443

يجب على من يسعى للتسجيل قراءة شروط الوظائف المتاحة جيداً قبل الشروع في التقديم. وذلك حتى يتأكد من توافر الشروط المطلوبة فيه حتى لا يتم استبعاده. كما يجب عليه تجهيز كافة المستندات الدالة على توافر شروط الوظيفة فيه. وتحرص جامعة الملك عبد العزيز كل الحرص على اختيار العناصر المميزة. لذلك سوف تختار بعناية شديدة من يتم توظيفه. وسوف يخضع للمقابلة الشخصية ومطابقة المستندات في المراحل التالية في حال تم ترشيحه.