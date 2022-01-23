تأجيل استجواب حاكم مصرف لبنان بعد تخلفه عن الجلسة

دوت الخليج :- قالت وسائل إعلام لبنانية الخميس، إنه تم تأجيل جلسة استجواب حاكم المصرف المركزي اللبناني رياض سلامة، بعد تخلف الأخير عن الحضور إلى الجلسة.



وبحسب ما أوردته قناة " LBCI" اللبنانية، فإن سلامة ووكيله تخلفا عن الحضور، ما دفع قاضية التحقيق في جبل لبنان أرليت تابت، إلى تأجيل جلسة الاستجواب في دعوى تحالف متحدون، إلى الثالث من آذار/ مارس المقبل".



وأشارت القناة إلى اندلاع جدل بين القاضية ومحامي الجهة المدعية التي اعتبرت أن التأجيل غير مبرر، منوهة إلى أن محامي "متحدون" توجهوا إلى هيئة التفتيش القضائي، لتقديم شكوى بحق القاضية تابت، وسيستعملون كل الوسائل القانونية لدفعها إلى التنحي أو ردها".