بلينكن: دخول روسيا لأي منطقة جديدة بأوكرانيا سيتطلب الرد

قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الأحد، إن "دخول روسيا لأي منطقة جديدة بأوكرانيا سيتطلب الرد"، لافتا إلى أن بلاده "لا تنتظر غزو روسيا لأوكرانيا حتى تتحرك".

وقال وزير الخارجية الأميركي في لقاء مع شبكة "سي إن إن"، إن الولايات المتحدة قدمت أنظمة دفاعية لأوكرانيا السنة الماضية، "أكثر من أي وقت مضى".

وأضاف: "دخول روسيا إلى أي منطقة جديدة في أوكرانيا سيتطلب الرد"، منوها إلى أنه "أمام روسيا خياران.. التصعيد ومواجهة العواقب الوخيمة أو اللجوء إلى الدبلوماسية".

وتابع بلينكن: "نعمل الآن على مواجهة روسيا، ولا ننتظر قيامها بغزو أوكرانيا حتى نتحرك".

وفيما يتعلق بفرض عقوبات على روسيا، قال: "لن نفرض عقوبات على روسيا الآن، فالهدف منها هو ردع موسكو عن القيام بغزو أوكرانيا".