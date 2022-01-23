وزير داخلية النمسا: التحقق من التطعيم الإجبارى يبدأ منتصف مارس المقبل

جدة - نرمين السيد - أكد وزير داخلية النمسا جيرهارد كارنر، اليوم الأحد، أن الشرطة النمساوية سوف تبدأ التفتيش للتحقق من حصول المواطنين على التطعيم الإجبارى ضد فيروس كورونا اعتبارًا من 16 مارس المقبل، مشيرا إلى التزام الصرامة فى تطبيق القانون باعتباره إجراء مهم لاحتواء جائحة كورونا.





وقال كارنر -فى تصريحات- إن الشرطة النمساوية أجرت منذ 11 يناير الجارى ما مجموعه 480 ألف عملية فحص على متطلبات كورونا، حيث تم تسجيل نحو 2500 انتهاك للتدابير الوقائية. وأوضح أن الوزارة تقدر كل من يدعم استمرار القيود الضرورية وبالتالى يجعل عمل ضباط الشرطة أسهل بكثير، مشيرا الى أن الضباط يقومون بحوالى 45 ألف فحص يوميا خاصة ما يتعلق بالتأكد من أن غير الملقحين يلتزمون بقيود الخروج وحظر التجول بعد العاشرة مساء. وأضاف أن الشرطة تستهدف بالأساس مراكز التسوق والسياحة والمطاعم من خلال دوريات خاصة وهناك تواصل وتنسيق مستمر بين التجار ومكتب الشرطة الجنائية الفيدرالية.

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