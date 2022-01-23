أوكرانيا تتعهد بمواصلة تفكيك الجماعات الموالية لروسيا فى كييف

جدة - نرمين السيد - تعهدت الرئاسة الأوكرانية، اليوم الأحد، بـ"مواصلة تفكيك كل الجماعات الموالية لروسيا"، وذلك ردًا على الاتهامات البريطانية حول مساعى موسكو إلى تنصيب زعيم موال لروسيا فى أوكرانيا.





ووفقًا لما نقلته "فرانس برس"، قال مستشار رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية، ميخايلو بودولياك، فى تعليقات خطية: "ستواصل دولتنا سياستها تفكيك كل هيكل أوليغارشى وسياسى يمكن أن يعمل على زعزعة استقرار أوكرانيا، أو يتواطأ مع المحتلين" الروس.

واعتبر المسؤول الأوكرانى أن اسم النائب السابق يفجينى موراييف، الذى اشارت إليه لندن كزعيم محتمل تريد موسكو تنصيبه فى كييف، إنه أمر "لا يثير مفاجأة"، قائلاً إن "حكومات شركائنا بدأت بتسمية الأمور باسمائها، وبكشف أصدقاء روسيا".

وذكر موراييف بقرار واشنطن الأخير بشأن فرض عقوبات على أربعة أوكرانيين، بينهم نائبان حاليان بتهمة العمل مع أجهزة الاستخبارات الروسية، مؤكدًا أن "المعلومات البريطانية تستكمل لائحة الشخصيات التى اختارها الكرملين لمحاولة الترويج للمصالح الروسية".

وكانت وزارة الخارجية البريطانية قالت فى بيان مقتضب، أمس السبت، إن "النائب الأوكرانى السابق يفجينى موراييف يعتبر مرشحا محتملا، لكنه ليس الوحيد"، وأضافت: "لدينا معلومات تفيد بأن أجهزة الاستخبارات الروسية لها صلات بكثير من السياسيين الأوكرانيين السابقين".

وقالت الخارجية البريطانية إن "بعضهم على اتصال مع عملاء الاستخبارات الروسية المنخرطين حاليا فى التخطيط لهجوم على أوكرانيا"، بينما نفت الخارجية تلك المزاعم، معتبرة أن معلومات مضللة.