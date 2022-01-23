عون: لبنان حريص على أفضل العلاقات مع الدول العربية

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس اللبنانى ميشال عون، اليوم الأحد، حرص لبنان الثابت على المحافظة على أفضل العلاقات مع الدول العربية، وذلك على هامش استقباله وزير خارجية الكويت أحمد ناصر المحمد الصباح، فى قصر بعبدا.





وحسبما نقلت الرئاسة اللبنانية عبر حسابها على موقع "تويتر"، قال عون إن "أفكار مبادرة لإعادة بناء الثقة، التى نقلها الوزير الكويتى ستكون موضع تشاور لإعلان الموقف المناسب منها". وأضاف عون، أن "لبنان يرحب بأى تحرك عربى من شأنه إعادة العلاقات الطبيعية بين لبنان ودول الخليج العربى، وهو ملتزم تطبيق اتفاق الطائف وقرارات الشرعية الدولية والقرارات العربية ذات الصلة". وكان وزير الخارجية الكويتى طالب بألا يكون لبنان منصة لأي عدوان لفظى أو عملى، وأن يكون عنصرا متألقا وأيقونة مميزة فى المشرق العربى، مؤكدًا على أنه لا توجد أى توجهات للتدخل فى شؤون لبنان.

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