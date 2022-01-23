نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف الدعم السكني شهر يناير 1443 شروط دعم منصة سكني في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الآلاف من المواطنين السعوديين الآن عن موعد صرف الدعم السكني الخاص بوزارة الإسكان السعودية على محرك البحث “جوجل”، وقد أطلقت وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية خدمة منصة سكني لتساعد المواطن السعودي على الحصول على وحدة سكنية مناسبة له بسعر متوسط مراعاة لظروفه المادية والظروف الإقتصادية الصعبة في السنوات الأخيرة، ويدعم برنامج سكني فئات كثيرة داخل المجتمع السعودي منها الأرامل والأيتام وذوي الإحتياجات الخاصة من خلال تقديم قروض سكنية، ولأن موضوع الإسكان من أكثر المواضيع بحثاً على موقعنا نكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم موعد صرف دعم منصة سكني للمستفيدين وشروط التقديم على الدعم كما وضحنا لكم في مقال سابق كيفية الإستعلام عن الإسكان برقم السجل، فتابعونا.

شروط التقديم على الدعم السكني

لا بد من توفر عدة شروط وضعتها وزارة الإسكان السعودية في كل المتقدمين إلى الحصول على الدعم السكني، ونوضحها لكم كالتالي:

أولاً لا بد من توفر الجنسية السعودية والإقامة الدائمة في المملكة.

ثانياً يجب أن يكون عمر المتقدم 25 عام أو أكبر.

ثالثاً ألا يكون المتقدم مالكاً لسكن خلال الخمس سنوات الماضية.

رابعاً أن يكون المتقدم عائلاً لأسرة.

خامساً في حالة المرأة الأرملة أو المطلقة أن يكون مضى على طلاقها أو وفاة زوجها عامين على الأقل.

وفي حالة توفر كافة الشروط يُمكنك التقديم للإستفادة من الدعم من خلال موقع وزارة الإسكان الإلكتروني واتباع كافة الخطوات التي وضحناها لكم في مقال سابق بعنوان تسجيل مستفيد جديد سكني.

موعد صرف دعم سكني

حددت وزارة الإسكان السعودية يوم محدد لنزول دعم سكني لكافة المستفدين من المواطنين والأسر السعودية على أن يكون يوم 24 من كل شهر ميلادي، وإذا صداف هذا اليوم يوم عطلة رسمية تحدد الوزارة يوم الصرف بأن يكون قبل هذا اليوم أو بعده.

وقد وصلنا الآن إلى نهاية مقالنا اليوم عن دعم منصة سكني، فقد وضحنا لكم موعد صرف الدعم وأبرز شروط التقديم للإستفادة منه كما وضحنا لكم كيفية التسجيل فيه، ولأي سؤال أو استفسار يُمكنك ترك سؤالكم بالتعليقات بالأسفل وسنجيب عليكم في الحال