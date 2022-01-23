شروط نظام الضمان الاجتماعي المطور وطريقة التقديم

نظام الضمان الاجتماعي المطور ٢٠٢٢ هو برنامج يستهدف الأسرة السعودية الأكثر احتياجا للدعم المالي، لتحسين أوضاعهم المعيشية والاقتصادية وتحقيق الاستقلال المالي لكثير من المواطنين، وتحويلهم من الاحتياج إلى الإنتاج، وذلك من خلال التأهيل والتدريب على أداء الأعمال التي تدر عليهم دخل مالي يتناسب مع متطلباتهم، ومساعدتهم على تحقيق الاكتفاء الذاتي، ويعمل هذا البرنامج على تقديم خدمات البحث عن فرص العمل التي تتناسب مع مهارات المتقدم ومستواه التعليمي، وذلك من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) والجهات الأخرى ذات العلاقة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على شروط نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد، وأهداف البرنامج التي يسعى إلى تحقيقها.

أهداف نظام الضمان الاجتماعي المطور

يسعى نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد إلى تحقيق العديد من الأهداف وهى كما يلي:-

مساعدة المستحقين على تحقيق الاستقلال المالي وتحويلهم إلى منتجين من خلال التدريب والتأهيل. تحقيق الحد الأدنى من الاحتياجات الضرورية لأسرة المستحق. وضع بعض الآليات لمساعدة المستفيدين وقت حدوث الأزمات والكوارث. وضع الركائز والأساسيات اللازمة لعلاج المشاكل المالية التي تواجه المستفيدين.

شروط الاستحقاق

وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية بعض الشروط التي يجب أن تتوفر للحصول على معاش الضمان الاجتماعي المطور الجديد وهى كما يأتي:-

أن يكون المستفيد سعودي الجنسية ويستثنى من هذا الشرط (المرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي، والأرملة أو المطلقة الغير سعودية ولديها أبناء من زوجها السعودي، وأبناء الأرملة أو المطلقة السعودية من زوج غير سعودي، أصحاب الإعاقة والأيتام والأرامل ذوات الأيتام ممن يحملون بطاقات التنقل.

أن يقل الدخل الشهري للمستقل أو الأسرة عن الحد الأدنى للمعاش وهو ١١٠٠ ريال لعائل الأسرة، و٥٥٠ ريال لكل فرد في الأسرة.

يجب أن يلتزم المستفيد بتقديم الخدمات الصحية والتعليمية للأبناء، كما يجب عليه تقديم التأهيل والتدريب لأفراد الأسرة القادرين على العمل.

ألا يكون المستفيد مقيم بأحد دور الإيواء التي تقدم لها الحكومة السعودية الدعم والرعاية.

لا يكون لدى المستفيد أي أصول ذات قيمة عالية.

طريقة التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور

يجب علينا أن نتبع الخطوات الصحيحة عند التقديم على معاش الضمان الاجتماعي المطور وهى كما يلي:-