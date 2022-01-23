نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط منصة مدرستي تسجيل دخول الطالب 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الآلاف من الطلاب وطالبات في المملكة العربية السعودية عن رابط منصة مدرستي تسجيل دخول الطالب على محرك البحث “جوجل” وموقع التواصل الإجتماعي “تويتر”، وتُعتبر منصة مدرستي أحد أبرز المنصات التعليمية الإلكترونية في السعودية والتي أطلقتها وزارة التعليم السعودية بهدف تعليم الطلاب عن بعد خاصة بعد أزمة انتشار فيروس كورونا وغلق المدارس التقليدية حفاظاً على صحة الطلاب، وتستخدم المنصة أحدث الأساليب المتطورة التي تعمل على توصيل المعلومة للطالب بسهولة وتهدف إلى جعل التواصل بين الطالب والمعلم أفضل وأسهل، وبالإضافة إلى هذا مكنت المنصة الطالب من عمل واجباته المنزلية إلكترونياً وحل الإختبارات، ونكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم كيفية تسجيل الطلاب في منصة مدرستي كما وضحنا لكم في مقال سابق حقيقة إيقاف منصة مدرستي الإلكترونية، فتابعونا.

منصة مدرستي تسجيل دخول الطالب

يتمكن الطالب السعودي من تسجيل دخوله على الموقع الرسمي لمنصة مدرستي من خلال خطوات إلكترونية بسيطة نوضحها لكم كالتالي:

أولاً يجب عليك الدخول إلى موقع منصة مدرستي الإلكتروني على الإنترنت.

على الإنترنت. ثانياً قم بالنقر على الدخول بحساب مايكروسوفت للكادر التعليمي والطلاب.

ثالثاً قم بإدخال بريدك الإلكتروني ثم اضغط على “التالي”.

رابعاً ادخل كلمة المرور الخاص بك ثم اضغط “تسجيل الدخول”.

خامساً تمتع بكل خدمات المنصة على الصفحة الرئيسية.

منصة مدرستي

تقدم منصة مدرستي الكثير والكثير من الخدمات الإلكترونية للطلاب وأولياء الأمور، ونوضح لكم أبرز هذه الخدمات كالتالي:

تسجيل حضور الطلاب في الحصص.

الإطلاع وتحميل المقرر الدراسي.

التواصل مع المعلمين.

حل الواجبات المدرسية.

حل الإختبارات.

بنك المعلومات للطالب.

الجدول الدراسي.

وتعتمد المنصة في تقديم محتواها التعليمي للطلاب على استخدام التكنولوجيا الحديثة بهدف توصيل المعلومة للطالب بشكل أفصل

وقد وصلنا الآن إلى آخر مقالنا اليوم بشأن المنصة الإلكترونية للتعليم عن بعد منصة مدرستي، وقد وضحنا لكم خلال هذه المقالة كيفية تسجيل الدخول إلى المنصة لكلاً من الطالب وولي الأمر بالإضافة إلى كافة الخدمات التي تقدمها المنصة، ولأي سؤال أو استفسار يُمكنكم ترك تعليق بإستفسارك وسنقوم بالإجابة عليه خلال ساعات قليلة