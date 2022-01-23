موعد نزول إعانة التأهيل الشامل 1443 طريقة الاستعلام عن التأهيل الشامل

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عمر شويل - جدة ننشر لكم موعد نزول إعانة التأهيل الشامل عن شهر يناير، يذكر أن إعانة التأهيل الشامل يتم صرفها بشكل شهري لكل المستحقين من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث يمكن الاستعلام عن التأهيل الشامل من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

موعد نزول إعانة التأهيل الشامل لكل المستحقين

من المنتظر نزول التأهيل الشامل يوم الأربعاء 23/6/1443 هجريا والموافق 26 يناير 2022 وذلك لكل المستحقين.

الحد المانع لصرف إعانة التأهيل الشامل

كانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد حددت الحد المانع من أجل صرف إعانة التأهيل الشامل، حيث أن الحد المانع لصرف إعانة التأهيل الشامل هو 4000 ريال لكل المستحقين.

شروط الحصول على إعانة التأهيل الشامل

يجب أن تتوفر في المستحق لإعانة التأهيل الشامل مجموعة من الشروط وأهمها.

أن يكون الشخص المستفيد من التأهيل قد تم تسجيله لدى وزارة الموارد الاجتماعية والتنمية البشرية وتقييم الإعاقة الخاصة به.

أن لا يكون قد إستفاد الشخض من خدمات الإيواء وأن تكون الإعاقة قد تم تصنيفها من البرنامج الخاص بالإعانة المالية لذوي الإحتياجات الخاصة.

يجب للحصول على إعانة التأهيل الشامل أن يكون المستفيد مقيم داخل أراضي المملكة العربية السعودية.

يجب أن لا يتجاوز الدخل الخاص بالشخص المستفيد أربعة ألالاف ريال سعودي.

يجب أن لا تتجاوز المدة الخاصة بإقامة المستفيد من الخدمة في كل المرافق الصحية والمرافق التأهيلية الحكومية والمرافق الأهلية حوالي ستة أشهر في العام الواحد على نفقة الدولة.

قيمة راتب التأهيل الشامل

حددت الوزارة قيم رواتب التأهيل الشامل حسب الإعاقة كالتالي.

الصرع أو أي من الإعاقات البسيطة ………… 10000 ريال.

متعدد الإعاقات المتوسطة ……….. 14000 ريال.

متعدد الإعاقات البسيطة ………… 10000 ريال.

الأنيميا والسل ………… 10000 ريال.

متلازمة مارفان واستطالة العظام ………… 4000 ريال.

ضعف الإبصار والإعاقات الأخرى ………. 10000 ريال.

الصم والبكم إلى جانب الشلل الرباعي ………. 14000 ريال.

خطوات التسجيل في إعانة التأهيل الشامل

يمكن من خلال خطوات بسيطة التسجيل في إعانة التأهيل الشامل.

الدخول على وزارة التنمية البشرية والموارد الإجتماعية.

التسجيل في خدمة الإعانة المالية لذوي الإحتياجات الخاصة.

إدخال البيانات الخاصة بالمستفيد.

إدخال بيانات الحساب البنكي.

النقر على تقديم الطلب بعد إدخال كل البيانات والحصول على إعانة التأهيل الشامل.

طريقة الاستعلام عن إعانة التأهيل الشامل

يمكن الاستعلام عن إعانة التأهيل الشامل من خلال.