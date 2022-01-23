نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اكواد سكنات فري فاير 2022 خادم الشرق الأوسط صالحة للجميع بدون كذب في المقال التالي
يعد استخدام اكواد سكنات فري فاير Free Fire بديلاً رائعًا للاعبين الذين ليس لديهم أموال لشراء الجواهر والمعدات من متجر اللعبة، حيث تتضمن بعض العناصر المحتملة مثل: الزي الدائم ، والشخصية الجديدة، والحيوان الأليف، والجلود، و البندقية والقنابل ، وحتى الماس في بعض الحالات.يمكن للاعبين الحصول على الجوائز بسرعة من خلال استخدام هذا الرمز في غضون دقائق. نتيجة لذلك، يتوقع عدد كبير من المستخدمين إطلاق سراحهم. أصدرت Garena مؤخرًا رموز استرداد متعددة للخادم الشرق الأوسط.
اكواد سكنات فري فاير
للمطالبة بالرموز من خلال موقع استرداد المكافآت يمكن للاعبين استخدام أكواد الاسترداد بسهولة من خلال موقع استرداد المكافآت في غضون بضع دقائق، نظرًا لأنهم قاموا بالفعل بربط حساب Free Fire الخاص بهم، ولك عليك الانتباه اولا وان تعرف إذا كنت قمت بتثبيت اللعبة من أي خادم، هل هو خادم الشرق الأوسط، أم هو خادم أوروبي أو غيرة، لكي تكون الاكواد صالحة وتستطيع أن تستفاد منها عليك التأكد اولا.
أكواد فري فاير
|50 ضعفًا من عملات الياقوت
|WMWT8A96RHDF
|رموز حزمة FF الجديدة لهذا اليوم
|UMSTK3BBZTYK
|استبدال الرمز لمكافأة الماس 2x
|TRISHA5MCUTE
|كود 50000 ماس
|SPEHGSOLDTUE
|استرداد الرمز للحصول على حقيبة الغموض
|ARDPSPL95LB
رموز استرداد اليوم
- KHBJ-5YUW-7AOV
- Y3OI-EJFO-IQBE
- FFNC-82BA-KVKI
- 7EUH-RGIU-EHRG
- FFMC-2SJL-KXSB
- KAOJ-POII-V57G
- LIUW-RHFF-9ONJ
- BVGF-AWOP-T8EV
- IBLU-YVCM-O830
طريقة الحصول على أكواد فري فاير
فيما يلي خطوات الحصول على المكافآت المذكورة أعلاه:
- الخطوة الأولى: يمكنك فتح موقع Free Fire’s Rewards Redemption Site.
- ثم الخطوة الثانية: من المهم تسجيل الدخول إلى حساب Free Fire الخاص بك بعد زيارة صفحة الويب لتكون مؤهلاً للحصول على الجوائز؛ وإلا فلن تتمكن من المطالبة بها
- الخطوة الثالثة: بمجرد تسجيل الدخول ، ستحتاج إلى نسخ رمز واحد في كل مرة في مربع النص والضغط على زر التأكيد. سيظهر مربع حوار لإعلام اسم المكافآت
- الخطوة الرابعة: ثم ستتم إضافة العناصر إلى حسابك في أقل من 24 ساعة ويمكن جمعها عبر البريد.إذا انتهت صلاحية الرمز، فسيظهر خطأ. نتيجة لذلك، لا يمكن للمستخدمين جمع المكافآت بعد نشرها.
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