اكواد سكنات فري فاير 2022 خادم الشرق الأوسط صالحة للجميع بدون كذب

يعد استخدام اكواد سكنات فري فاير Free Fire بديلاً رائعًا للاعبين الذين ليس لديهم أموال لشراء الجواهر والمعدات من متجر اللعبة، حيث تتضمن بعض العناصر المحتملة مثل: الزي الدائم ، والشخصية الجديدة، والحيوان الأليف، والجلود، و البندقية والقنابل ، وحتى الماس في بعض الحالات.يمكن للاعبين الحصول على الجوائز بسرعة من خلال استخدام هذا الرمز في غضون دقائق. نتيجة لذلك، يتوقع عدد كبير من المستخدمين إطلاق سراحهم. أصدرت Garena مؤخرًا رموز استرداد متعددة للخادم الشرق الأوسط.

اكواد سكنات فري فاير

للمطالبة بالرموز من خلال موقع استرداد المكافآت يمكن للاعبين استخدام أكواد الاسترداد بسهولة من خلال موقع استرداد المكافآت في غضون بضع دقائق، نظرًا لأنهم قاموا بالفعل بربط حساب Free Fire الخاص بهم، ولك عليك الانتباه اولا وان تعرف إذا كنت قمت بتثبيت اللعبة من أي خادم، هل هو خادم الشرق الأوسط، أم هو خادم أوروبي أو غيرة، لكي تكون الاكواد صالحة وتستطيع أن تستفاد منها عليك التأكد اولا.

أكواد فري فاير

50 ضعفًا من عملات الياقوت WMWT8A96RHDF رموز حزمة FF الجديدة لهذا اليوم UMSTK3BBZTYK استبدال الرمز لمكافأة الماس 2x TRISHA5MCUTE كود 50000 ماس SPEHGSOLDTUE استرداد الرمز للحصول على حقيبة الغموض ARDPSPL95LB

رموز استرداد اليوم

KHBJ-5YUW-7AOV

Y3OI-EJFO-IQBE

FFNC-82BA-KVKI

7EUH-RGIU-EHRG

FFMC-2SJL-KXSB

KAOJ-POII-V57G

LIUW-RHFF-9ONJ

BVGF-AWOP-T8EV

IBLU-YVCM-O830

طريقة الحصول على أكواد فري فاير

فيما يلي خطوات الحصول على المكافآت المذكورة أعلاه: