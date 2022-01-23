نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رَابِط فَعَّال.. نتائج الصف الثاني عشر 2022 بالرقم المدني عبر موقع وزارة التربية لنتائج طلاب الكويت في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج الصف الثاني عشر 2022 بالرقم المدني عبر موقع وزارة التربية لنتائج طلاب الكويت تنشغل محركات البحث من قبل عشرات الآلاف من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور بدولة الكويت عن موعد الإعلان عن النتائج الخاصة بالطلاب المقيدين بالصف الثاني عشر للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 2021_2022.

موعد اعتماد نتائج الصف الثاني عشر 2022

وأعلنت وزارة التربية والتعليم بالكويت أن نتائج الصف الثاني عشر 2022 بالرقم المدني عبر موقع وزارة التربية لنتائج طلاب الكويت الخاصة بطلاب الصف الثاني عشر سوف يتم الإعلان عنها فور الانتهاء من جميع الإختبارات الخاصة بهم وذلك للقسمين العلمي والادبي.

وسوف تطرح وزارة التربية والتعليم النتائج عبر موقع المربع الإلكتروني الرسمي التابع لوزارة التربية والتعليم الكويتية.

ومن المقرر ان ينتهي طلاب القسم العلمي للصف الثاني عشر من الاختبارات الخاصة بهم اليوم الأحد الموافق 23 يناير الجاري.

وينتهي طلاب الصف الثاني عشر بالقسم الأدبي من الاختبارات الخاصة بهم غدا الاثنين الموافق 24 يناير الجاري.

ومن المقرر ان تقوم وزارة التربية والتعليم بالإعلان عن النتائج الخاصة بالصف الثاني عشر فور الانتهاء من جميع الإختبارات.

رابط استعلام نتائج الصف الثاني عشر بالكويت 2022

وفور الانتهاء من جميع الإختبارات الخاصة بالصف الثاني عشر يمكن للطلبة والطالبات الحصول علي نتائجهم بشكل إلكتروني. وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة التعليم الكويتية ويسمي المربع وذلك بتطبيق عدة خطوات بسيطة نسرها في السطور التالية:

الولوج إلي الصفحة الإلكترونية الرسمية الخاصة بوزارة التربية والتعليم المربع الإلكتروني لنتائج طلاب الكويت بالرقم المدني 2022 عبر رابطapp.moe.edu.kw/resultcloud.

يختار الطالب أيقونة نتائج الصف الثاني عشر.

يكتب الطالب اسم المستخدم ورقم المقعد.

يسجل الطالب البيانات الخاصة به كاملة وبصورة صحيحة في الخانات المخصصة.

النقر علي كلمة بحث ، وسوف تظهر النتائج الخاصة به بشكل صحيح.

الجدير بالذكر: ان عملية الاختبارات لجميع الصفوف بدولة الكويت قد تمت وسط حذر شديد وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع تفشي فيروس أوميكرون الجديد بين الطلبة والطالبات، والتزم الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور بتعليمات وزارة التربية والتعليم بضرورة ارتداء الماسكات الطبية ، والحفاظ علي التباعد الاجتماعي ووجود مسافات كافية بين الطلاب باللجان الإمتحانية.