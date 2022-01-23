نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية شحن جواهر فري فاير 2022 بالطريقة الصحيحة والحصول على آلاف الجواهر خلال دقائق في المقال التالي

عمر شويل - جدة شحن جواهر فري فاير 2022 ، على الرغم من تواجد الكثير من الألعاب القتالية والتي يتم لعبها بشكل جماعي مثل لعبة ببجي موبايل و لعبة فورت نايت؛ إلا أن لعبة فري فاير نالت على إعجاب الملايين من المستخدمين في كافة الدول العربية والعالم بأجمعه، فهي لعبة سهلة الاستخدام، و يمكن لعبها مع بعض الأهل والأصدقاء أو مجموعة من الأشخاص حول العالم ، وللوصول إلى أعلي المستويات داخل لعبة فري فاير لابد من وجود الكثير من العملات الافتراضية وهي جواهر فري فاير، ويبحث المستخدمون بشكل كبير عن طريقة شحن جواهر فري فاير بشكل مجاني وبطريقة شرعيه وهذا ما سنوفره إليكم عبر هذا المقال.

كيفية شحن جواهر فري فاير 2022

حيث يوجد هناك الكثير من الطرق التي يمكن من خلالها شحن جواهر فري فاير مجانا ومنها من خلال المتجر الأمريكي أو شحن جواهر فري فاير عن طريق الid وغيرها من الطرق التي سنذكر إليكم بعضها فى التالي، ويذكر أن هذه الجواهر يتم استخدامها في اللعبة بشكل كبير حيث يمكن من خلالها شراء الكثير من السكنات والملابس المختلفة والأدوات والمعدات والأسلحة المستخدمة في اللعبة.

طريقة شحن جواهر جواهر فري فاير عن طريق المتجر الأمريكي

يمكنك الآن الحصول على الآلاف من الجواهر بشكل مجاني من خلال تحويل متجرك الخاص إلى متجر أمريكي؛ وذلك من خلال اتباع الخطوات الأتية:

أولا يتم الدخول إلى متجر جوجل بلاي إذا كنت من مستخدمي الهاتف الاندرويد، أو الدخول إلى متجر اب ستور إذا كنت من مستخدمي الأيفون، ثم الضغط على الثلاث نقاط الموجودة بالأعلى، بعد ذلك الدخول إلى قسم الإعدادات ومنه اختيار وسيلة الدفع، ثم اختيار الدفع بواسطة جوجل كروم، منه يتم الدخول إلى الإعدادات مرة أخرى و اختيار البلد أمريكا، ويتم كتابة العنوان المطلوب بشكل صحيح، والضغط على خانه حفظ بعد الانتهاء من عمل هذه الخطوات، سوف يتم فتح الصفحة الرئيسية الخاصة بالمتجر الأمريكي الخاص بك، ومن خلاله سوف يتم الحصول على كافه النقاط التي تم جمعها من التطبيقات المختلفة ويتم تحويلها إلى جواهر فري فاير مجانا.

شحن جواهر فري فاير غارينا 2022

للحصول على جواهر فري فاير بطريقة صحيحة 100% وبدون أي مخاطر على حسابك لابد من الشحن من خلال غارينا فري فاير ويكون كالتالي: