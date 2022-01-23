39 طائرة صينية تقتحم مجال تايوان الجوى

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة رويترز عن الوزارة أن 39 طائرة صينية دخلت المجال الجوى التايوانى مما أدى بسلاح الجو إلى توجيه تحذيرات لها. وجاء ذلك فى وقت تتصاعد الأحداث فيه عبر مضيق تايوان. وأكدت الوزارة أن 34 طائرة مقاتلة و4 طائرات من الحرب الإلكترونية وقاذفة واحدة شاركت فى مهمة الصين اليوم.

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