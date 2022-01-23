"العمالقة" تسيطر على جبال استراتيجية جنوبي مأرب

واصلت ألوية العمالقة تقدمها جنوبي مأرب وأعلن سيطرتها، اليوم الأحد، على جبال ومواقع استراتيجية مطلة على مديريتي حريب والعبدية جنوبي مأرب.

يأتي هذا وسط توالي هزائم ميليشيات الحوثي في اليمن، سواء على جبهة الجنوب أو جبهة صنعاء، حيث تمكنت ألوية العمالقة على الجبهة الجنوبية من التقدّم باتجاه الطريق الرابط بين مأرب والبيضاء، وسط خسائر المليشيات المدعومة من إيران.

وفي وقت سابق، نجحت قوات ألوية العمالقة في التقدم باتجاه طريق "مأرب – البيضاء"، وذلك بعد أن تمكنت من تطهير الجبال المطلة على حريب بمأرب، وتلك المشرفة على الطريق الواصل بين مأرب وشبوة.

وبهذا التقدم، تؤمن ألوية العمالقة الطريق الحيوي بعد قتال دام ساعات وانتهى بطرد مليشيات الحوثي من كل المواقع التي كانت تتخذ منها ممرا لمهاجمة الطريق وقصف قرى مديرية عين بشبوة.

وكانت دفاعات ألوية العمالقة تمكنت من إسقاط 3 طائرات مسيرة لميليشيات الحوثي في مديريتي عين وحريب.

يشار إلى أن معركة حريب، التي بدأتها قوات ألوية العمالقة على 3 مراحل عسكرية، تكتسب أهميتها الاستراتيجية كونها مفتاحا لتحرير محافظتي مأرب وصنعاء من قبضة ميليشيات الحوثي الانقلابية، بحسب مسؤولين عسكريين.

وتخوض ألوية العمالقة، منذ الثلاثاء الماضي، معارك هي الأعنف مع الميليشيات على ثلاثة محاور قتالية بمديرية حريب الاستراتيجية الواقعة على خط إمداد مهم يربط جبهات جنوبي مأرب.

وبدأت عملية حريب العسكرية فور إعلان السيطرة على محافظة شبوة، ضمن عملية "إعصار الجنوب"، وبالتزامن مع إطلاق التحالف العربي لعملية "اليمن السعيد"، الإنسانية.

وفور تحرير شبوة لاذت العناصر الحوثية بالفرار حيث تمركزت في حريب وبالطريق الرابط مديرية "عين" وحدود مأرب.